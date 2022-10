Share on Twitter

por Redação

A Comissão de Processo Seletivo Simplificado – COPSES da Universidade de Gurupi – UnirG publicou o edital de inscrições para Processo Seletivo Simplificado para Preenchimento de Vaga para Docente Substituto/Temporário para o curso de Farmácia. O interessado tem até domingo, 16, para realizar o procedimento, exclusivamente, pelo site www.unirg.edu.br/ concursos .

Está sendo ofertada uma vaga, para provimento imediato. O candidato deve enviar a documentação exigida no edital para o e-mail [email protected] unirg.edu.br .

A seleção será feita em três etapas: avaliação documental (caráter eliminatório), avaliação curricular (caráter classificatório) e prova de desempenho didático, prático-pedagógico (caráter eliminatório e classificatório).

A vaga ofertada é para a carga horária de 20h semanais com a remuneração de R$ 3.376,25. Caso haja necessidade do curso para outras disciplinas de áreas afins, o docente contratado poderá ter alteração do seu Regime de Trabalho para 40h semanais.

O edital está disponível no endereço www.unirg.edu.br/ concursos (link “seleção de professores”).