A Fundação UnirG publicou no dia 10, o edital de inscrições para Processo Seletivo Simplificado para Técnico em Segurança do Trabalho. O interessado deve se inscrever até dia 17, enviando a documentação pelo e-mail [email protected]

Está sendo ofertada uma vaga e os requisitos para o candidato são: currículo atualizado, com documentos comprobatórios de suas informações; certificação de ensino médio completo; certificação de curso técnico em segurança do trabalho e o registro profissional no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, conforme Lei Federal nº 7.410/1985.

A seleção será feita em três fases: análise documental e curricular, prova teórica e entrevista. A vaga ofertada é para o cumprimento da carga-horária de 40h semanais com a remuneração de R$ R$ 1.693,87.

O resultado final e convocação para contratação estão previstos para ser divulgado em 28 de novembro.

O edital está disponível no endereço www.unirg.edu.br/concursos (no link “Técnico em segurança do trabalho”).