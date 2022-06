Encerra nesta sexta-feira, 03/06, o prazo para empresas industriais do Tocantins se inscreverem gratuitamente na 4ª edição do Prêmio FIETO de Inovação. Realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins, a premiação acontece em Palmas e distribuirá certificados de reconhecimento e equipamentos eletroeletrônicos às empresas com melhor pontuação na análise das ações, projetos e serviços inovadores implementados em seus negócios, conforme regulamento disponível em www.fieto.com.br .

“O Prêmio é um momento para reconhecermos gestores e empresas que têm feito a diferença na agenda de inovação e se destacado no mercado com novidades que servem de estímulo para o desenvolvimento das indústrias”, explica o presidente da Federação, Roberto Pires, acerca do objetivo do evento.

Os esforços de inovação implementados pelas empresas industriais sediadas no Tocantins devem ser descritos na inscrição. Par participar, é necessário constar no Cartão Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa a atividade indústria na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) primária ou secundária.

A pontuação dos trabalhos é feita por uma Banca Avaliadora que inclui parceiros do evento como o SESI e o SENAI, a Secretaria Estadual da Indústria, Comércio e Serviços, Sebrae Tocantins, Universidade Federal do Tocantins, Instituto Federal do Tocantins e Universidade Estadual do Tocantins.