Tom Lyra recebe homenagem especial do Ministro do Turismo

Marcelo Álvaro Antônio gravou um vídeo para parabenizar o presidente da Adetuc pelo seu aniversário.

por Redação

Na tarde de ontem, 01, o presidente da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa completou mais um ano de vida.

À frente da pasta, Tom Lyra tem se destacado e trabalhado arduamente para promover o Tocantins e tornar o Estado ainda mais conhecido. Para isso, ele conta com o apoio e parceria do ministro Marcelo Álvaro Antonio, que não mede esforços para atender as demandas da Adetuc.

Com a promessa de uma nova visita ao Estado, o ministro, ao lado do presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, gravou um vídeo especial para desejar feliz aniversário a Tom Lyra. “Muitos felicidades, meu amigo. Se prepare que estamos chegando brevemente no Tocantins”, enfatizaram.

Esta boa relação, que, além de diplomática, se transformou em amizade, rende resultados positivos para o turismo da região e coloca o Tocantins numa posição de destaque.