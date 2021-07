por Redação

O relatório do Caged referente ao mês de maio de 2021 aponta a admissão de 7.231 trabalhadores formais no Tocantins e o desligamento de 5.578 o que resultou no saldo de 1.653 novos postos de emprego abertos no Estado.

Trata-se de um crescimento superior a 220% com relação ao mesmo período do ano passado. Quem explica a reação é a gerente do Observatório do Trabalho, Willany Bezerra: “ Os meses de abril e maio do ano passado foram os mais impactados pela pandemia. Maio de 2020 teve um saldo negativo de 1.299 postos de trabalho. Para nós do Governo do Estado foi um grande alívio perceber a reação do mercado já nos meses seguintes a essa queda e essa reação tem se mantido a quase um ano no Tocantins”. Relata a gerente.

Para o secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), José Messias Araújo, os resultados positivos apontados pelo Caged nos últimos onze meses são resultado dos esforços conjuntos do Governo Estadual, empresários e trabalhadores do Tocantins: “O governador Mauro Carlesse tem investido em programas de incentivo fiscal e os empresários e população tocantinense tem respondido a crise com muita fé e trabalho. Em breve, esse tempo difícil terá sido superado”. Declara o gestor.

Setores que mais empregaram em maio de 2021

Os setores da economia que mais contribuíram para o saldo positivo de empregos no Tocantins foram a Construção Civil com saldo positivo de 448 postos aberto seguido do Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas com saldo positivo de 429 postos de trabalho e a Indústria Geral com saldo positivo de 358 postos abertos no Estado.

Movimentação do mercado nas maiores cidades do Tocantins

A capital do Estado Palmas admitiu 2.741 trabalhadores e desligou 1.951, registrando um saldo de 790 novos postos de emprego gerados em maio de 2021. Araguaína e Porto Nacional se destacaram como as cidades com melhor saldo de emprego e as que mais cresceram quanto ao índice de empregabilidade Em Araguaína foram admitidos 1.139, deligados 815 e o saldo de empregos foi 324 novos postos. Em Porto Nacional foram registrados 439 admitidos, 303 desligados e um saldo de 136 novos postos. Em Gurupi foram 529 admitidos , 407 desligados e o saldo de 122 postos. Em Araguatins são 102 admitidos 17 desligamentos e 85 novos postos. Em Colinas foram 202 admitidos, 143 desligados e o saldo de 59 novos postos.

Governo do Tocantins por meio do Sistema Nacional de Empregos (Sine) apoia o trabalhador

O Estado do Tocantins tem registrado há onze meses consecutivos um saldo positivo na geração de empregos. Essa realidade tem sido percebida nos painéis de vagas do Sine Tocantins, são uma média de 300 vagas diárias que podem ser acessadas pelos trabalhadores por meio do Aplicativo Sine Fácil, seguindo o passo a passo no https://setas.to.gov.br/trabalho/passo-a-passo-aplicativo-sine-facil.

Outro meio de acessar o serviço é pelos seguintes e-mails e números de Whatsapp. Em Palmas, pelo WhatsApp: 3218-1957 ou e-mail: [email protected]; em Paraíso, pelo WhatsApp (63) 3602-3340 ou e-mail: [email protected]; e em Gurupi, pelo WhatsApp (63) 3351-2477 ou e-mail [email protected]

Nas mensagens enviadas a esses contatos devem conter nome completo do interessado, número do CPF e nome da mãe.

Nas demais unidades do Sine o contato só pode ser feito por telefone convencional os números podem ser acessados no site da Setas https://setas.to.gov.br/vagas-de-emprego/contatos-do-sine-tocantins-/

Contatos

Araguaína – 34143634 (8h às 18h)

Araguatins – 34741100 (8h às 14h)

Paraíso – 36023340 whatsapp (8h às 14h)

Porto Nacional – 33632717 (8h às 14h)