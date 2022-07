A procura pela formalização de Microempreendedores individuais continua crescente no Tocantins. Só no primeiro semestre do ano, o estado registrou a abertura de 9.898 MEIs, o que protagonizou um aumento de 14,88% em relação ao mesmo período do ano passado, onde foram abertas 8.616 empresas. Atualmente, o estado conta com 75.970 MEIs que atuam nos setores de serviço (43,6%), comércio (36,8%), construção civil (9,5%), indústria (9,3%) e agropecuária (0,7%).

A alta se dá também no contexto dos pequenos negócios que representam cerca de 117 mil empreendimentos do Estado, onde estão inclusos os Microempreendedores Individuais – MEIs, Microempresas – MEs e Empresas de Pequeno Porte – EPPs. De janeiro a junho de 2021 foram abertos 11.095 negócios. No mesmo período de 2022, foram abertos 12.670 pequenos negócios, o que representou um crescimento de 14,19% em relação ao ano anterior. Os setores com maior presença seguem iguais aos do ano passado, sendo eles: serviço (42,50%), e comércio (39,82%).

De acordo com o analista técnico do Sebrae, Wesley Cardoso, os dados demonstram a importância de incentivar e qualificar cada vez mais os pequenos negócios, que vem crescendo e contribuindo para o desenvolvimento do Tocantins, gerando emprego e renda.

“O Sebrae atua fortemente no apoio aos pequenos negócios em prol da redução da burocracia, nas políticas públicas em favor do ambiente de negócios e no fomento à educação empreendedora. Além disso, continuamos fortalecendo os empreendimentos por meio de cursos, oficinas, acesso ao crédito e consultorias gerenciais e tecnológicas”, enfatiza o analista.

Pequenos Negócios

A categoria MEI é formada por profissionais que trabalham por conta própria, faturam até R$ 81 mil por ano e possuem até um funcionário registrado. Já as ME englobam as corporações com faturamento anual bruto de até R$ 360 mil e as EPP são pequenos negócios com limite de faturamento de até R$4,8 milhões por ano. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)