da redação

O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, e a secretária Nacional da Aquicultura, Tereza Nelma, foram os anfitriões do encontro, que esteve especialmente voltado à apresentação das condições favoráveis que o Tocantins possui para se tornar um dos grandes produtores e exportadores de pescados do Brasil e do mundo.

A secretária da Pesca e Aquicultura, Miyuki Hyashida, destacou que o estado apresenta uma excelente oportunidade para a expansão da piscicultura porque tem clima adequado, água em abundância, logística estruturada, segurança jurídica e incentivos fiscais para atender à cadeia produtiva.

“Saímos deste encontro convencidos de que o Tocantins está em sintonia com o Governo Federal para fazer uso do potencial que o setor da pesca e aquicultura tem para gerar desenvolvimento socioeconômico, com a criação de emprego e renda, principalmente, para as populações mais vulneráveis”, afirmou Miyuki.

A gestora observou ainda que existe convergência entre os governos Federal e Estadual para se trabalhar de modo sustentável, aproveitando o momento oportuno para promover programas e projetos de bioeconomia e voltados para atividades que não impactam o meio ambiente.

“O setor da pesca e aquicultura é estratégico para alcançarmos os objetivos comuns dos governos de movimentar a economia, erradicar a pobreza, gerar segurança alimentar e melhorar a vida das pessoas”, concluiu Miyuki.

Como encaminhamento da reunião, o ministro André de Paula e sua equipe se comprometeram em visitar o Tocantins este ano, possivelmente no mês de setembro, para conhecer melhor as potencialidades que o Estado oferece e também para dar andamento ao trabalho conjunto do MPA, Embrapa e Sepea.

Participantes do encontro

Estiveram presentes na reunião o deputado federal, Ricardo Ayres; a senadora, Dorinha Seabra; o secretário Extraordinário de Representação do Tocantins, Carlos Manzini Júnior; a secretária da Sepea, Miyuki Hyashida; o secretário executivo da Sepea, Rodrigo Ayres; a chefe geral da Embrapa Pesca e Aquicultura, Danielle de Bem Luiz; e servidores dos referidos órgãos.