Por Raquel Oliveira

Integrante da comitiva brasileira presente no Salão Internacional de Alimentação (SIAL) Paris 2022, sob a liderança da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), o Tocantins deu um passo estratégico como estado exportador e que, consequentemente, deseja ampliar negócios e mercados. “A SIAL é uma grande oportunidade. Ao conhecer novos países e modelos de negócios, os empresários tocantinenses e brasileiros se enquadram em um alto padrão que vão lhe proporcionar mais facilidades para acessar outros mercados pelo mundo”, destacou o presidente da Federação das Indústrias do Estado Tocantins (FIETO), Roberto Pires, que representou o Tocantins na feira juntamente com empresários e empreendedores do estado. A SIAL teve início no último dia 15 de outubro e foi encerrada ontem, 19.

Pires detalhou que dos 23 frigoríficos expositores na área de carne da SIAL, cinco possuem plantas no Tocantins. “Tivemos a alegria de ver aqui a Coorperfrigo, Plena, JBS, Minerva e Master Boi. Ou seja, ficamos muito honrados que 20% dos expositores nesse segmento -um dos mais importantes da nossa indústria- estavam representados pelo Tocantins”, disse ele reforçando que a Fieto vai continuar no seu papel, defendendo cada vez mais os interesses da indústria tocantinense.

“Temos como bandeira a transformação dos alimentos, visto que a maior parte dos nossos produtos é exportado _in natura_ e precisamos mudar essa realidade. Vimos aqui inúmeras possibilidades e nossa comitiva pode conhecer novos exemplos que vão lhes nortear em futuros negócios e nas operações já existentes”, complementou o presidente da Fieto, mencionando também a participação de micro e pequenos empresários, braço importante na geração de emprego, renda e negócios.

“Temos na Fieto uma gerência que oferece todo suporte para as empresas que desejam exportar, acolhendo, capacitando e orientando”, relembrou ele, finalizando que a federação está de braços abertos para os que desejam acessar outros mercados pelo mundo.

“Oportunidade extremamente positiva”, destacou o presidente da Coooerfrigu Oswaldo Stival sobre a participação na SIAL. “A França é um grande mercado e de referência. Nós precisamos dinamizar nosso intercâmbio e esta é a oportunidade”, disse ele refroçando que é preciso agregar valor aos produtos exportados para se posicionar melhor no mercado francês e europeu.

A SIAL teve início no dia 15 de outubro e foi encerrada ontem, 19. Também integraram a comitiva representantes das federações das indústrias e empresários da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.