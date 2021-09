por Redação

Dados divulgados nesta quarta-feira, 29, do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), apontam que o Tocantins é o segundo estado da região Norte do país com o maior número de admissões entre os meses de janeiro e agosto de 2021. Neste período o estado registrou o total 59.110 admissões e 46.173 desligamentos. Números que representam um saldo de 12.937 novas atividades ocupacionais, com a variação relativa de 7,00%.

O levantamento do CAGED aponta ainda, que o mês de agosto de 2021, efetivou mais de oito mil novos empregos gerando um saldo positivo de 1.352 admissões. Entre os setores que mais ofertaram oportunidades, destaca-se o setor de serviços com 2.937 novas admissões. Em seguida encontram-se os setores de comércio e indústria com 2.720 e 879 novos empregos respectivamente. O novo levantamento do CAGED, aponta também que o setor de agropecuária registrou em agosto 565 admissões.

No que se refere a contratações por faixa etária, os jovens entre 18 e 24 anos representam o maior número de ocupações, com o saldo de 863 admissões. Dado referente ao registro de 2.138 desligamentos e total 3.001 novas vagas ocupadas por esse grupo.

Para o secretário de Indústria, Comércio e Serviços (Sics) e presidente da Agência de Mineração do Estado do Tocantins (Ameto), Tom Lyra, o Tocantins se mantém constante no cenário local e regional referente a geração de novos empregos, que alavancam a economia e proporcionam oportunidades para aqueles procuram um cenário de desenvolvimento e crescimento.