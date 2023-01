Por Redação

Brasília sediará nesta quinta e sexta-feira (26 e 27/01) o Fórum dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Economia, promovido pelo Conselho Federal de Economia (Confecon). O economista Luso Albateno Guimarães, presidente do Conselho Regional de Economia do Tocantins (Corecon/TO), confirmou presença no evento, que será aberto, no dia 26, com o lançamento do projeto “ Economista registrado: melhor para o País”, seguido da posse do presidente, vice-presidente e conselheiros federais do Confecon e entrega de honrarias dos Prêmios Personalidade Econômica, Destaque Econômico, Mulher Economista, Mulher Transformadora e Prêmio Paul Singer de Boas Práticas Acadêmicas.

Na sexta-feira, 27, o presidente do Confecon, Paulo Dantas da Costa, abrirá a reunião de trabalho onde serão discutidos os itens pautados pelos Conselhos Regionais de Economia que tratam de temas diversos, como o relacionamento com os profissionais e estudantes de Economia, mercado de trabalho e valorização profissional, modernização tecnológica, programa de recuperação de crédito, fiscalização da profissão, legislação profissional, entre outros assuntos.