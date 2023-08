Por Redação

O volume de serviços prestados em junho no estado variou 0,8% se comparado ao mês anterior. Essa é a segunda taxa positiva seguida no índice que, levada em conta a variação acumulada dos últimos 12 meses, é de 14,2%. Inclusive, o Tocantins tem a segunda melhor marca nesse quesito, atrás somente do Mato Grosso, que concentrou 15,5% no volume de serviços. O Brasil também cresceu, mas de maneira discreta, com registro de 0,2% em junho. No acumulado do ano, a taxa do país está em 6,2%.

Em junho, o varejo caiu 0,9% no estado. Em maio, a taxa tinha sido de 2,1%. No acumulado com o mesmo mês de 2022, o número é positivo, com alta de 4,4%. O país registrou estabilidade mensal, com 0,0%. No acúmulo de 12 meses, o índice foi de 0,9%.

A Pesquisa Mensal de Comércio também apresentou número do comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças de material de construção. O volume de vendas nesse campo apresentou decréscimo de 1,1% frente ao mês de maio. Na comparação com junho de 2022, o Tocantins acumulou, nos últimos 12 meses, alta de 8,2%. A variação no Brasil foi positiva com o mês anterior, sendo 1,2%. No acumulado anual entre junho deste ano e do ano passado, o país também registrou número positivo, com 1,1%.

Sobre as pesquisas

A PMC produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do comércio varejista no país, investigando a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista.

Já a PMS produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do setor de serviços no país, investigando a receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, excluídas as áreas de saúde e educação.