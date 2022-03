por Redação

O novo levantamento divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), mostrou que o Tocantins foi o estado da região Norte que mais gerou novas vagas de emprego em janeiro deste ano. O saldo de 817 novas vagas representa um crescimento de 0,41% em relação ao mês anterior.

Com 8.946 admissões e 8.129 desligamentos, o Tocantins foi o estado com o maior saldo na região Norte do país, com 817 novas vagas. Em segundo lugar está o Rondônia com 741 novas vagas, em terceiro lugar o Amazonas com 625. O relatório apontou também, que o setor que mais empregou no mês de janeiro foi o de serviços, com saldo de 713 novas vagas.

Os dados mostram ainda que os jovens com idade entre 18 a 24 anos foram os que mais ingressaram no mercado de trabalho. Os trabalhadores com idade entre 25 a 29 anos ficaram em segundo lugar no índice de admissões.

De acordo com o Secretário da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Carlos Humberto Lima, criar estratégias para o desenvolvimento econômico do Estado, geração de emprego e a melhoria da qualidade de vida da população é uma das principais determinações do governador em exercício, Wanderlei Barbosa. A Sics tem trabalhado ativamente em projetos de fortalecimento da economia e de crescimento da atividade empresarial para a criação de novos postos de trabalho no estado.

“Estamos conseguindo realizar um bom trabalho junto ao empresariado tocantinense e as entidades representativas, a nossa intenção é levantar ainda mais os números e promover o desenvolvimento econômico de forma descentralizada em todo o Tocantins. Aqui na Sics contamos com uma excelente equipe técnica dando suporte no crescimento das empresas e buscando novos investidores para o estado. Dessa forma é que vamos conseguir ampliar cada vez mais o mercado de trabalho, gerar novos postos de trabalho e fonte de renda para a nossa população”, pontuou o gestor.