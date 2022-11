Por Redação

Considerado um momento histórico para o estado, foi dado início à última etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa. A partir de 2023, os pecuaristas do Tocantins não vão mais precisar imunizar seu rebanho e o estado será considerado zona livre da Aftosa sem vacinação.

“É momento também de celebrar e mostrar que nós produtores fizemos nosso dever de casa, sempre priorizando o compromisso de proteger o rebanho”, comemorou o presidente da FAET, Paulo Carneiro.

A última etapa foi lançada na Fazenda Nossa Terra, no município de Miranorte; O período de vacinação vai desta terça-feira, 01, e segue até dia 30 de novembro. O lançamento foi feito pelo governador Wanderlei Barbosa, o secretário da Agricultura, Jaime Café e o presidente da ADAPEC, Paulo Lima. Nos pronunciamentos, todos destacaram a atuação da FAET e do presidente Paulo Carneiro no combate à doença no Tocantins.

Referência em rebanho bovino, o Tocantins teve um crescimento de 51% em exportações de carne bovina, de janeiro a setembro em 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, foram comercializados US$ 448,7 milhões (R$ 2,3 bilhões) em proteína animal para fora do país. A expectativa é que o status de livre da aftosa potencialize esses números, elevando o patamar de segurança alimentar e atraindo novos mercados.

Apesar de estar 25 anos livre da aftosa com vacinação, a suspensão do imunizante só foi possível após uma série de ações sanitárias desenvolvidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em parceria com o estado e entidades ligadas ao agro. Durante o evento de lançamento, o Governador Wanderlei Barbosa destacou que “foi um trabalho sequenciado e planejado para que o nosso produto fosse valorizado lá fora”. Nesta última campanha, a expectativa é de que 10,5 milhões de bovídeos de todas as idades recebam a dose do imunizante.