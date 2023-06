O Estado do Tocantins também abriga seis plataformas que conectam a ferrovia a outros modais de transporte, como o rodoviário e hidroviário, colocando o Estado em uma condição privilegiada de logística de transportes e facilitando o escoamento da produção agrícola para portos como o de Itaqui (MA) e Santos (SP).

Para o governador Wanderlei Barbosa, a expectativa é de que ocorra um impulso significativo em diversos setores, como o agrícola, industrial e de transporte de cargas.

O desenvolvimento socioeconômico das regiões por onde passa a ferrovia também é outro aspecto crucial. A implantação da FNS estimula a criação de polos industriais e agroindustriais ao longo de seu trajeto, gerando emprego e renda nos municípios de sua zona de influência. A implantação do pólo de fertilizantes, por exemplo, vai gerar 400 empregos diretos, além dos postos de trabalho indiretos resultantes da transformação econômica viabilizada na região.

“A proximidade com a ferrovia facilita a instalação de empresas e indústrias, atraídas pela facilidade de escoamento de suas produções e acesso a insumos. Isso gera empregos diretos e indiretos, fortalece a economia local e contribui para a melhoria da qualidade de vida da população”, ressaltou o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima.

A implantação da FNS também representa uma alternativa logística eficiente e sustentável para o transporte de cargas, uma vez que o modal ferroviário é menos poluente e consideravelmente mais barato que o rodoviário, por onde se escoa mais de 67% da produção brasileira atualmente. “Isso possibilitará aos produtores e empresas do Tocantins ampliarem sua competitividade no mercado nacional e internacional, uma vez que os custos logísticos representam uma parte importante na formação do preço final dos produtos”, completou o secretário.

A proximidade com a ferrovia é um dos fatores positivos para a instalação de empresas e indústrias no Tocantins, atraídas pela facilidade de escoamento de suas produções e acesso a insumos.

“Nossa companhia tem planos de implantar aqui no Estado uma distribuição de fertilizantes, tanto de insumos quanto de fertilizantes misturados. Viemos buscar apoio do Governo do Tocantins porque estamos planejando instalar em uma área próxima à ferrovia e, a partir dela, atender as áreas que estão se expandindo no agronegócio. Estamos planejando investimentos acima de centenas de milhões para fazer frente ao crescimento do agronegócio no Tocantins e na região do Matopiba”, afirmou o presidente da Fertplus Fertilizantes, Adrian da Silva.