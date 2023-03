por Redação

As exportações tocantinenses tiveram um aumento de 67% no ano passado e fecharam em aproximadamente US$ 3,1 bilhões. As importações também cresceram 44% e totalizaram US$ 881,3 milhões. Com isso, o saldo da Balança Comercial do Estado (exportações menos importações) ficou em US$ 2,2 bilhões, representando um crescimento de 79% em comparação com o ano de 2021.

O Tocantins representou 0,9% das exportações e 0,3% das importações do país. Dentre os estados da Região Norte teve participação de 9% nas exportações e 7,1% nas importações nesse mesmo período. Os dados são do Centro Internacional de Negócios do Tocantins (Rede CIN) da Federação das Indústrias (FIETO) e foram divulgados nesta quarta-feira, 8.

Em 2022 o Tocantins exportou para 80 países, sendo a China responsável por mais da metade (51,72%) do total comercializado para o mercado internacional. Já nas importações a maior parte das compras foram demandadas dos Estados Unidos (35,99%). O segundo maior parceiro comercial foi a Rússia com 27,05% de participação.

Dentre os produtos comercializados pelo Tocantins no exterior em 2022 a soja ficou em 1º lugar com 58% de participação e um total de US$ 1,8 bilhão. As exportações da oleaginosa cresceram 41% em milhões de US$ e 8% em volume (Kg), mostrando que o aumento do volume exportado não acompanhou o aumento financeiro.

Na segunda posição ficou a carne bovina, representando 19% do total exportado e crescimento de 58% em relação ao ano anterior. Em 2021, a participação na pauta exportadora foi de 20%. A China foi o país que mais demandou a carne bovina tocantinense, que registrou um crescimento de 114,83%, em milhões de dólares, e de 80% em volume exportado.

Nas importações tiveram destaque óleos de petróleo, de minerais betuminosos e adubos (fertilizantes). O primeiro com um total de US$ 439 milhões e participação de 50% no total importado, e o segundo com US$ 247 milhões, o que representa 28%.

Panorama nacional

De 2021 para 2022 as exportações brasileiras aumentaram 19% e as importações tiveram um crescimento de 24%. Com isso, o saldo da Balança Comercial do Brasil apresentou uma pequena variação de 0,2% em comparação com o ano de 2021.

Na Região Norte as exportações caíram 18%, enquanto as importações tiveram aumento de 17%. O saldo da Balança Comercial da região fechou com queda de 49% em relação ao ano anterior.

Por Júnior Veras