Por Redação

De acordo com a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada na quinta-feira, 18, o Estado do Tocantins, no primeiro trimestre de 2023, apresentou uma população ocupada de 751.000 mil trabalhadores. Esse número é 7,29% maior que o apresentado no trimestre anterior registrado em 700 mil trabalhadores. Isso equivale a dizer que de um trimestre para o outro o Tocantins passou a ter 51 mil pessoas a mais trabalhando.

Por conseguinte a População Desocupada, apontada na última PNAD, foi de 56 mil trabalhadores, o que indica a redução de 21,13% na taxa de desemprego, quando comparada ao último trimestre de 2022. O que também coloca o Tocantins entre os três que tiveram menor taxa de desemprego entre os estados da região Norte.

O gestor da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), Jonis Calaça, aponta as crescentes iniciativas do Governo do Estado para promover crescimento econômico como causa dos bons resultados na geração de emprego e completa: “Além dos investimentos o Governo tem apostado na educação e capacitação profissional do povo tocantinense. Somente esse ano a Setas já capacitou mais de 4 mil pessoas e no início deste mês lançamos o Programa Jovem Trabalhador que dará oportunidade de primeiro emprego a 3 mil jovens dos 139 municípios do Estado”. Explica o gestor.

Vale lembrar que para o IBGE a população ocupada refere-se aos que possuem algum ofício em um período de referência, sendo esse ofício remunerado, não remunerado, por conta própria ou como um empregador; e a população desocupada é o grupo de pessoas que não possuem emprego e que estão aptas a trabalhar, tendo realizado algum mínimo esforço para tal

Características da População Ocupada no Tocantins

A população ocupada no Tocantins no primeiro trimestre de 2023 é de 751 mil trabalhadores. Os trabalhadores por conta própria representam 21%, (160 mil trabalhadores). Empregados no setor público (estadual, municipal e federal), inclusive militar, constituem 22% (167 mil). Trabalhadores no setor privado com carteira correspondem a 23% (175 mil trabalhadores) e sem carteira assinada totalizam 20% (152 mil trabalhadores). Trabalhador Doméstico representa 8% (56 mil trabalhadores). Empregador representa 4% (30 mil trabalhadores). Trabalhador Familiar constituem 2% (11 mil).

Tocantins no ranking nacional por taxa de desemprego

De acordo com o IBGE – Pnad Contínua – 1º Trimestre/2023, o Tocantins obteve a 3ª menor taxa de desocupação (desemprego) alcançando 6,9% quando comparado aos demais estados da região Norte.

Já no ranking nacional por Estado, o Tocantins obteve a 10ª menor taxa de desocupação (desemprego) do país, sendo Rondônia o estado com a menor taxa seguido por Santa Catarina.