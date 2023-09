Por Redação

O Brasil registrou recorde no valor de produção das principais culturas agrícolas. Em 2022, foram R$ 830,1 bilhões, um aumento de 11,8% em relação ao ano anterior. Desse valor, o Tocantins manteve estabilidade entre os dois últimos levantamentos, representando 1,8% da participação nacional. Apesar disso, o estado obteve, assim como o Brasil, sua melhor marca, tendo R$ 15,6 bilhões na soma das lavouras permanentes e temporárias. Os dados são da pesquisa da Produção Agrícola Municipal (PAM).

O valor de produção teve como destaque os grãos, principalmente a soja que, sozinha, representou 69,2% da quantia de todo o estado, tendo tido o montante de R$ 10,5 bilhões. Só essa cultura obteve o quádruplo do valor do segundo colocado, o milho, que registrou R$ 2,3 bilhões. Na sequência, o arroz (em casca) contribuiu ao somatório R$ 875 milhões. Mandioca (R$ 390 milhões), cana-de-açúcar (341 milhões) e abacaxi (R$ 199 milhões) vieram seguida.

O município tocantinense que mais teve valor de produção da soja em grãos foi Campos Lindos, com R$ 1,2 bilhão, mais que o dobro de Caseara (R$ 463 milhões) e Peixe (R$ 459 milhões). 98 cidades do estado registraram lucro nessa variável. Campos Lindos também foi destaque no valor de produção da segunda maior cultura do estado, o milho em grãos. Foram mais de R$ 436 milhões, número três vezes maior que a segunda colocada, Pedro Afonso (R$ 127 milhões), e da terceira, Caseara (R$ 126 milhões).

Já tendo como referencial o arroz (em casca), o ranking muda, sendo Lagoa da Confusão como o maior valor de produção, com R$ 382 milhões, Formoso do Araguaia veio em seguida, marcando R$ 232 milhões e Dueré também foi destaque, já que registrou R$ 86 milhões.

No Tocantins, o ano de 2022 teve 1,88 milhão de hectares destinados à colheita ou área plantada. Desses, 1,17 milhão foi para os grãos de soja (62% do total), 422 mil para grãos de milho e 111 milhões para arroz em casca.

Quando se considera a variável de área colhida, o estado registrou, em 2022, 1,87 bilhão de hectares. Dos produtos colhidos que estão entre as dez maiores grandezas de plantação, apenas três extraíram a mesma quantidade plantada, que foram sorgo (em grão), com 55 mil, cana-de-açúcar, que obteve os mesmos 29 mil e algodão herbáceo (em caroço), com colheita de 5,4 mil hectares.

No ano de referência da pesquisa, foram produzidas 3,7 milhões de toneladas de soja em grãos. Cana-de-açúcar teve a segunda maior quantidade, com 2,53 milhões. Milho em grãos vem na terceira colocação, sendo produzidas 1,9 milhão de toneladas.

Informações extra

• As culturas de abacaxi, cana-de-açúcar, mamona e mandioca são consideradas culturas temporárias de longa duração. Elas costumam ter ciclo vegetativo que ultrapassa 12 meses e, por isso, as informações são computadas nas colheitas realizadas dentro de cada ano civil (12 meses). Nestas culturas a área plantada refere-se a área destinada à colheita no ano;

• Palmas tem 9 culturas registradas pela PAM, entre elas, açaí, soja e melancia;

• Miracema do Tocantins, sozinha, é responsável por 43,7% do valor de produção do abacaxi no estado, com R$ 87 milhões;

• Das 71 culturas pesquisadas, o Tocantins possuiu 27;

• Araguatins é cidade com maior variedade de lavouras plantadas em seu território, com 16; Araguanã e Carmolândia são as que tem menos, cada uma com apenas duas;

• Uva tem a menor área cultivada no estado, presente em 1 hectare.