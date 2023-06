Por Wesley Silas

Segundo o presidente do Sindicato Rural de Peixe, Pedro Prevedello, após o sucesso da cavalgada a 3ª Expo de Peixe acontecerá durante os dias 08 ao dia 12 de junho com shows, Stands, Praça de Alimentação, rodeios, parque de diversão e escolha da Garota Rodeio, num clima de confraternização do sucesso da safra de 2023.

A abertura do rodeio terá a voz de Sidimar Gomes e Som Brasil na quinta-feira, 08, com show com Bárbara Delux e nas sexta-feira, 09, acontecerá show com Os Feras do Baile e no sábado acontecerá a final do rodeio com show com Sky Love.

“Teremos também show do Chicão dos Teclados, no dia 10 terá apresentação de GH&R e Erik & Thiago, no dia 11 haverá os shows de Ceian Muniz e BarbaraD´Lux e, para finalizar no dia 12 teremos apresentação de Luciano Lins, Pedro Henrique & Eduardo e finalizará com o show da banda na Pegada”, disse o presidente que destacou a importância do apoio da FAET/Senar, Prefeitura de Peixe, Fazenda Consentini e Zoolutti Agropecuária.