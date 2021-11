Share on Twitter

Por Wesley Silas

O 1° Festival das Flores é uma parceria da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (Acig), Fecomércio, Sebrae, Prefeitura de Gurupi, entre floriculturas, viveiros e a Startup Novaplanta, uma biofábrica que desenvolve pesquisas científicas com biotecnologia vegetal, e utiliza a técnica da micropropagação in vitro para produção de clones de plantas em larga escala. O festival iniciou no dia 04 e termina neste sábado, 06, e acontece das 9h às 21h30 na Praça Santo Antônio.

Uma das novidades do Festival das Flores é a startup Novaplanta que foca no desenvolvimento de inovações para produção de frutíferas, cana de açúcar, aromáticas, além de plantas carnívoras e ornamentais, especialmente a orquídea. Espécies nativas, como o pequi, e plantas medicinais também estão no rol de prospecção da empresa.

“A nossa empresa é uma biofábrica, que é um laboratório de produção in vitro. Por meio desta tecnologia conseguimos produzir massivamente e dentro deste potinho temos uma solução nutritiva que tem algumas vitaminas que vai garantir que a planta cresça e se multiplique de forma massiva. O principal da biofábrica é produzir o maior número de plantas em curto espaço de tempo de forma a asséptica, que limpa. Por exemplo se tivermos uma planta doente nós podemos limpar para gerar uma matriz e boa produção”, disse Rodrigo Cordeiro.

A equipe de diretores da empresa é formada pela Drª Susana Cristine Siebeneichler, técnico Adilson Luiz de Sousa e a Ma. Kelly Cristine Gomes Gonçalves.

Sobre a Novaplanta

A Novaplanta é uma biofábrica que desenvolve pesquisas científicas com biotecnologia vegetal, e utiliza a técnica da micropropagação in vitro para produção de clones de plantas em larga escala. O foco é reproduzir mudas com características genéticas idênticas, de maior resistência a doenças e com crescimento acelerado.

A Startup também oferece consultorias para laboratórios de cultura de tecidos vegetais e auxilia produtores a alcançar melhor produtividade no cultivo de variadas espécies, conforme a demanda. Outro ramo de atividade é o desenvolvimento e a validação de bioprodutosd, além da criação de protocolos para produção in vitro de plantas com interesse comercial.