A empresária Marise Suzuki, da startup Ikigai Piscicultura Sustentável, faz parte de um grupo de startups tocantinenses que foi selecionado por meio de edital. A ação é uma realização da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Rio) e conta com a parceria da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Inova Amazônia, NeuVentures e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Os empresários Rodrigo Cordeiro e Susana Siebeneichler representam a startup gurupiense NovaPlanta, que está entre as cinco selecionadas para o programa Amazônia Bioeconomy Connections, da Embaixada do Brasil em Berlim, na Alemanha. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) incentiva o setor a conquistar o mundo por meio de programas de qualificação e de promoção comercial das empresas. O projeto Bioeconomy Connections, facilita o estabelecimento de parcerias entre iniciativas brasileiras voltadas para a bioeconomia no bioma amazônico e parceiros econômicos e técnico-científicos na Alemanha.

A diretora Municipal de Indústria e Comércio de Gurupi, Daniella Vitorino, ressalta a importância destas startups gurupienses participarem da comitiva que está na Alemanha. “São empresas que nasceram em Gurupi com apoio da nossa rede de incentivo à ciência, tecnologia, inovação e ao empreendedorismo. Temos várias atividades voltadas ao fortalecimento destes empreendedores, como a Sala do Empreendedor, incentivos fiscais e tecnológicos e também temos a parceria da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). E estamos trabalhando para ampliar ainda mais essa rede de apoio para que mais startups, e pequenas, médias e grandes empresas possam surgir em Gurupi, gerando mais empregos, renda e inovação e levando o nome da nossa cidade e do nosso estado para os quatro cantos do mundo”, frisou Daniella.

