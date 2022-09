Por Redação

Complexo e muitas vezes burocrático, o sistema tributário brasileiro pode, por muitas vezes, deixar os empresários confusos e sobrecarregados, além de terem que cuidar das atividades de rotina dos seus negócios, ainda precisarem lidar com o equilíbrio fiscal da empresa que deve se manter funcionando, gerando lucro e dentro da lei.

Para facilitar, a Otimiza, uma startup tocantinense criou uma calculadora para recuperação de impostos. Com auxílio da tecnologia a ferramenta trabalha para recuperar administrativamente tributos pagos indevidamente, realizando a análise completa das apurações tributárias dos últimos cinco anos. Desde que foi criada, em 2019, mais de 1000 clientes já foram atendidos, e mais de R$500 milhões recuperados.

Segundo Thiago Sovano, co-fundador da Otimiza, todos os anos milhares de empresas pagam mais impostos do que é realmente devido e só com conhecimento especializado é possível estar em conformidade fiscal e recuperar créditos tributários, bem como valores pagos indevidamente. A Otimiza consegue calcular a recuperação de tributos como: PIS; COFINS; ICMS; IRPJ e CSLL, IPI e Contribuições Previdenciárias.

“Nosso objetivo é levar justiça fiscal para o contribuinte, recuperando créditos passados, automatizando o presente e prevendo o futuro, para que todas as empresas do Brasil estejam em conformidade com as normas e leis tributárias vigentes. Nascemos como uma consultoria especializada em compliance tributário e gestão fiscal”, destaca **Adriano Rodrigues co-fundador otimiza *

A recuperação do dinheiro pago em impostos, de acordo com Ronan Garcia co-fundador da Otimiza, é simples, totalmente segura, administrativa e legal. Hoje o País tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e a estimativa é de que mais de 30% dos lucros das empresas acabam parando nas mãos do Estado. Com tantas mudanças na lei tributária, conforme levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) cerca de 95% dos empresários pagam impostos além do que devem anualmente.

Em 2021, a Receita Federal chegou a devolver mais de R$200 bilhões pagos pelos empresários indevidamente. “Para além da recuperação de créditos, acreditamos que o único caminho para a justiça fiscal ser atingida é através do conhecimento tributário, da desconstrução do mito do universo fiscal e da simplificação da burocracia através da tecnologia. Oferecemos orientação clara e legal para nossos clientes”, explica Ronan Garcia .

A via administrativa pode ser feita por instâncias disponibilizadas pelo próprio Fisco, normalmente por iniciativa do contribuinte e é, geralmente, a maneira mais rápida e prática de resolver uma divergência tributária.