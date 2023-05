da redação

O evento tem o objetivo de fortalecer o ecossistema, promover a troca de experiências empresariais, produzir e compartilhar conhecimento, gerar inovação e fomentar novos negócios.

O analista do Sebrae Tocantins e coordenador estadual de Inovação, André Aires, lembra que a programação do Startup Day traz palestras com especialistas que vão destrinchar o conceito de startup. “Em um único dia o Sebrae vai fomentar, estimular e fortalecer o ecossistema de inovação, além de tirar dúvidas sobre esse modelo de negócios. Então essa é uma grande oportunidade para que estas empresas e estudantes entendam como funciona uma startup. Será um dia cheio de inspiração”, destaca.

O superintendente do Sebrae Tocantins, Rérison Antônio Castro, ressalta que o evento é uma oportunidade para que as startups façam contatos e validem seus negócios, além de atrair o capital intelectual da juventude acadêmica. “O Startup Day é uma excelente iniciativa para tirar o sonho do papel e desenvolver uma startup que visa a inovação para atender demandas emergentes no mercado”.

O evento é gratuito e os interessados em participar podem realizar a inscrição por meio da Loja Sebrae. Ao se inscrever o candidato receberá um QRCODE por e-mail, que será o passaporte de entrada no evento.

Link para as inscrições (clique sobre o nome da cidade)

Parceiros Startup Day

O Satrtup Day é uma realização do Sebrae e conta com a parceria do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Universidade Federal do Tocantins (UFT), Unirg, Unest, Fecipar, Prefeitura de Paraiso, Inova Paraiso, Prefeitura de Gurupi, Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação de Gurupi, Startup – TO, Civilwoerk, Vitalio, Teu Mercado.