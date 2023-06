Por Redação

O diretor da SPI Agro Tarcísio Goiabeira reforçou que é uma grande satisfação poder receber mais uma edição da Rota da Pecuária e agradeceu o governador Wanderlei Barbosa e o secretário de Estado da Agricultura, Jaime Café.

“É uma oportunidade de dividir conhecimento e poder aprender também com produtores e técnicos que nos visitam com o intuito de tentar melhorar a pecuária do nosso Tocantins. A proposta da Secretaria da Agricultura é unir produtores, indústrias e técnicos, para aprimorar cada vez mais a produção de nosso Estado, produzindo mais em menos espaço, buscando uma maior lucratividade e também com sustentabilidade”, reforçou Tarcísio Goiabeira .

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, também prestigiou o evento. “Gurupi no ano passado já esteve integrada na Rota da Pecuária e agora novamente com mais um caso de sucesso, que é o confinamento SPI Agro, isso mostra o potencial do município no setor agropecuário, e através desse projeto da Seagro, outros produtores acabam conhecendo o que tem de melhor na nossa região”, disse a prefeita Josi Nunes.

O agropecuarista João Victor Stival, celebra a importância da troca de experiências e conhecimento entre produtores e compatibilizando com a política pública da SEAGRO o que multiplicará resultados positivos.

O secretário executivo da Seagro, Adenieux Rosa, também enfatizou o potencial de Gurupi e ressaltou a importância de interagir com os municípios e com os produtores.

“Sem dúvidas Gurupi é um polo econômico muito forte no agronegócio, na agricultura e pecuária. E a Rota é um momento de compartilhar conhecimento, tecnologia e levantar algumas demandas para aperfeiçoarmos as políticas públicas da Seagro e interagir com o produtor rural. O objetivo do Governo do Estado é exatamente trabalhar interagindo com os municípios porque é onde a população reside e é lá que os problemas são enfrentados”, afirmou.

O diretor de Agricultura, Pecuária e Agronegócio da Seagro, José Américo Vasconcelos, explica que, “o objetivo principal deste evento é socializar informações e tecnologias que a propriedade utiliza em prol da pecuária tocantinense. Onde todos os produtores e participantes possam visualizar o que é feito, como é feito e o que pode ser feito para potencializar a produção. É um momento de integração entre o Governo do Estado e todos os que atuam no seguimento da pecuária, onde podemos estar próximos aos produtores, ouvindo as suas demandas, conhecendo as suas tecnologias e contribuindo de modo efetivo para o desenvolvimento da pecuária tocantinense”, ressalta.