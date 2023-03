por Redação

“O Tocantins tem vocação para produzir e isso precisa ser estimulado por meio de eventos rurais, como as nossas tradicionais exposições agropecuárias”. As palavras são do presidente do Sistema FAET, Paulo Carneiro, no anuncio oficial do Calendário das Exposições Agropecuárias de 2023, que prevê a realização de 39 eventos, entre cavalgadas, rodeios e feiras agropecuárias.

Os números comprovam o sucesso desta tradição cultural do estado. Em 2022, além da geração de emprego e renda, os eventos movimentaram cerca de R$ 300 milhões em volume de negócios, além de um público de 740 mil pessoas. Os eventos também foram importantes canais para os produtores rurais, do pequeno ao grande, trocarem informações e acessarem novas tecnologias.

Neste ano, ao lado dos sindicatos rurais, o Sistema FAET quer contribuir ainda mais com a capacitação do homem do campo. Segundo o presidente da FAET, isso contribui decisivamente para a valorização e desenvolvimento do setor. “Queremos ampliar o número de capacitações durante esses eventos levando mais oficinas e palestras”.

Paulo Carneiro também enfatizou a necessidade das feiras do Tocantins ganharem um novo formato: “feiras de negócios”. Esse será um dos principais focos a partir desse ano: “Queremos que sejam eventos pensados para o produtor e que permitam criar estratégias que estimulem novas práticas que resultem em aumento de produção, produtividade e rentabilidade no campo”, afirmou.

As feiras começam no início do mês de abril e seguem até outubro. A programação 2023 pode ser consultada clicando aqui.