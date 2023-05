Share on Twitter

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) gerido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), disponibiliza em suas 11 unidades estaduais 813 vagas de empregos nesta segunda-feira, 15. São 795 vagas para o Quadro Geral e 18 vagas para Pessoas com Deficiência.

Destaques do Quadro Geral

Das vagas disponíveis para o Quadro Geral 222 estão no Sine de Palmas, 156 na unidade de Araguaína, 100 em Gurupi, 99 em Paraíso, 67 em Porto Nacional, 57 em Guaraí, 54 em Taquaralto, 37 em Dianópolis, e três vagas em Araguatins.

Palmas – Destacam-se 29 vagas para Vendedor Interno, 11 vagas para Empregado Doméstico nos Serviços Gerais, dez vagas para auxiliar de Cozinha, nove para Operador de Caixa, oito para Vendedor Pracista, sete vagas para Auxiliar de Estoque, seis para Caseiro, cinco para Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações, quatro vagas para Empregado Doméstico Arrumador, quatro para Açougueiro, três para Vaqueiro, duas para Soldador, e uma vaga para Serralheiro.

Araguaína – Destacam-se 15 vagas para Empregado Doméstico nos Serviços Gerais, 15 para Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações, cinco vagas para Vaqueiro, quatro vagas para Churrasqueiro, quatro para Operador de Caixa, três para Auxiliar Contábil, três para Ajudante de Obras, duas para Açougueiro, uma para Auxiliar de Cozinha, uma para Auxiliar de Limpeza, e uma vaga para Técnico em Segurança do Trabalho.

Gurupi – Destacam-se dez vagas para Vendedor Interno, seis vagas para Empregado Doméstico nos Serviços Gerais, seis vagas para Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações, cinco para Empregado Doméstico Arrumador, quatro para Vendedor Pracista, três para Soldador, duas vagas para Contador, e uma para Vigilante.

Paraíso – Destacam-se 24 vagas para Auxiliar de Linha de Produção, seis vagas para Motorista de Caminhão, cinco vagas para Empregado Doméstico nos Serviços Gerais, três vagas para Vendedor Interno, uma vaga para Ajudante de Motorista, e uma vaga para Soldador.

Destaques para PCD

Em Araguaína são quatro vagas disponíveis para PCD; sendo uma vaga para Auxiliar de Linha de Produção, uma para Empacotador à Mão, uma para Repositor de Mercadoria e uma para Trabalhador da Avicultura de Postura.

Em Taquaralto são quatro vagas, sendo uma vaga para Auxiliar Administrativo, uma para Auxiliar Operacional de Logística, uma para Porteiro, e uma para Vigilante.

Em Paraíso são quatro vagas disponíveis, sendo uma para Assistente de Vendas, uma para Auxiliar de Estoque, uma Empacotador à mão, Repositor em Supermercado.

Em Gurupi estão disponíveis três vagas para PCD; uma para Empacotador à Mão, uma para Estoquista, e uma vaga para Vigilante.

Em Palmas há uma vaga para Representante Técnico de Venda, em Dianópolis há uma para Operador de Máquinas Fixas em Geral, e em Guaraí há uma vaga para Auxiliar Administrativo.

Painel de vagas

Para conferir, diariamente, a oferta de vagas nos 11 postos do Sine Tocantins acesse o site da Setas, https://setas.to.gov. br/vagas-de-emprego.

Além do atendimento presencial os trabalhadores interessados em concorrer às vagas podem acessar o Aplicativo Sine Fácil, seguindo o passo a passo no https://setas.to.gov.br/ trabalho/passo-a-passo- aplicativo-sine-facil.

Nas demais unidades do Sine o contato só pode ser feito por telefone convencional os números podem ser acessados no site da Setas https://setas.to.gov.br/ vagas-de-emprego/contatos-do- sine-tocantins-/

Contatos

Almas – 3692.1628 (8h às 18h)

Araguaína – 3414.3634 (8h às 18h)

Araguatins – 3474.3003/1100 (8h às 14h)

Colinas – 99105.9203 (8h às 14h)

Dianópolis – 3692-1628/1293/99281-5827 (8h às 18h)

Guaraí – 3464-1710/99281-2318 – WhatsApp (8h às 14h)

Gurupi – 3351-2477/3212-7809 (8h às 18h)

Palmas – 3218-1960/1975 (8h às 18h)

Paraíso – 3602-3340/3361-3174 (8h às 18h)

Porto Nacional – 3363-2717/6307 (8h às 18h)

Taquaralto – 3218-1962/1936 (8h às 18h).