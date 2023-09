Sindicato Rural oficializa cancelamento da 49ª Expo Gurupi por falta de “condições financeiras”

Por Wesley Silas

Com o cancelamento da 49ª Expo Gurupi a tradicional cavalgada também não acontecerá devido a uma herança de dívidas que vem se arrastando por várias diretorias do Sindicato Rural de Gurupi, que já foi responsável em promover uma das maiores feiras desde quando o Tocantins fazia parte do norte de Goiás.

“É importante destacar que desde os primeiros momentos em que agendamos a exposição tivemos a parceria e todo incentivo e apoio possíveis do Sistema FAET/Senar, na pessoa do presidente Paulo Carneiro e toda sua equipe, a quem agradeço imensamente”.

“Infelizmente, apesar de todos os esforços realizados por nossa diretoria, parceiros, apoiadores e entusiastas do evento, não reunimos as condições mínimas necessárias para viabilizar a edição deste ano de nossa exposição”, informou a diretoria do Sindicato, conforme pode ser lido na nota abaixo:

Nota

O Sindicato Rural de Gurupi comunica aos produtores rurais e à comunidade em geral que cancelou a realização da nossa tradicional exposição agropecuária.

Infelizmente, apesar de todos os esforços realizados por nossa diretoria, parceiros, apoiadores e entusiastas do evento, não reunimos as condições mínimas necessárias para viabilizar a edição deste ano de nossa exposição.

Sabedores que são das condições financeiras de nossa entidade que encontramos quando assumimos a missão de conduzir o Sindicato Rural de Gurupi, jamais aceitaria insistir na realização de um evento que poderia comprometer ainda mais a situação financeira da entidade.

É importante destacar que desde os primeiros momentos em que agendamos a exposição tivemos a parceria e todo incentivo e apoio possíveis do Sistema FAET/Senar, na pessoa do presidente Paulo Carneiro e toda sua equipe, a quem agradeço imensamente.

Da mesmo forma não podemos deixar de destacar e agradecer o apoio de primeiro hora da prefeita de Gurupi, Josi Nunes e da Deputada Estadual Cláudia Lélis. Ambas se desdobraram para nos ajudar a buscar parcerias para a viabilização do evento.

Contudo, lamentavelmente, apoios prometidos por outras autoridades não se confirmaram, frustrando todas as nossas expectativas. Queríamos um evento à altura de Gurupi e de sua relevância para o agronegócio tocantinense e só faríamos uma festa que atendesse ao desejo do setor produtivo do município e região, bem como da nossa comunidade.

Agradecemos a todos que acreditaram na proposta do evento e nos desculpamos pelo fato de não termos atingido êxito nesta missão. Em 2024, esperamos reunir as condições adequadas para a retomada desta nossa tradição e desde já convoco diretores, filiados e classe produtiva para estarmos juntos neste propósito.

Diretoria do Sindicato Rural de Gurupi