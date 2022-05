Por Wesley Silas

Segundo a diretoria do Sindicato Rural de Gurupi, a 48ª Expo Gurupi retorna com grande expectativa da histórica do grande evento que está sendo realizado “graças ao empenho dos organizadores e, em especial, aos parceiros e patrocinadores como o Governo do Tocantins por meio do governador Wanderlei Barbosa, dos senadores Kátia Abreu e Irajá Abreu, Prefeitura Municipal de Gurupi por meio da prefeita Josi Nunes e do vice-prefeito, Gleydson Nato, do deputado federal Vicentinho Júnior e do deputado estadual Gutierres Torquato e de entidades como a FAET/SENAR por meio do presidente Paulo Carneiro e Railey Luza, Sebrae, Banco da Amazônia das empresas Fazendão e Cooperfrigu.

“Graças ao apoio desses grandes parceiros e patrocinadores vamos ter, pela primeira vez no Tocantins e Brasil uma Exposição com grandes shows com entrada franca, assim como as palestras, prova de 3 Tambores, Leilões, Julgamento da Raça Nelore Ranqueada pela Associação de Criadores de Zebu (ABCZ). Enfim, será uma exposição democrática onde além dos negócios, oportunidades para os barraqueiros e expositores, teremos diversões para as famílias”, enfatizou a diretoria do Sindicato Rural na nota assinada pelo presidente, Rafael Marco de Leon.