Por Wesley Silas

Há anos a Expo Gurupi perdeu a sua essência e o que era lucrativo para sua manutenção, cito os exemplos dos leilões no Tatersal, Tatá do Vale; pode ser um dos motivos, aliado a dívidas de ex-presidentes, para deixar o Parque de Exposição Antônio Lisboa da Cruz em ruína pela falência do Sindicato Rural que hoje sobrevive com o pires na mão em busca de apoio do poder público. Jamais se pode culpar a atual diretoria; mas vale a pena refletir sobre a falta da união entre a classe produtora da região sul e a falta de leitura sobre crise no sistema político brasileiro com a politização desenfreada deste ambiente – usado como palanque político por alguns dos seus ex-presidentes. Não souberam ler as vaias dadas pelo público irritado nas aberturas dos famosos rodeios e os descontentamentos de quem produz serem obrigados a presenciar shows sem nexo com o agro – tornando a Feira em uma casa de shows.

A sucessão de erros ao longo dos anos faz Gurupi e o sul do Tocantins acompanhar a bancarrota da Expo Gurupi que neste ano foi adiada em virtude da força da Agro 360, Agrotins, Expoara e Bahia Farm Sho – feiras consideradas modelos a ser seguidas pelo Sindicado Rural de Gurupi.

Ao justificar o adiamento da Feira prevista para o período de 26 de maio à 04 de junho, o Sindicato Rural justificou que não será possível em virtude da “falta dos recursos necessários para a realização como revitalização do Parque, organização do Rodeio, umas das principais atrações da Feira, e também por concorrer com outras Feiras importantes do Agro”.

“A mudança de data foi bem recebida pelo poder público com sinalização positiva da prefeita Josi Nunes, deputados estaduais Eduardo Fortes e Gutierres Torquato, vice govenador Laurez Moreira e do Secretário de Agricultura e Pecuária do Tocantins Jaime Café e também pelos expositores, tendo em vista que a data estava muito próxima de outras feiras como a Agro 360, Agrotins, Expoara e Bahia Farm Show. Com a mudança de data os expositores terão mais tempo para organizar a logística de suas equipes e o poder público empenhar recursos”, informou o Sindicato Rural por meio de nota.

Segundo o Sindicato Rural, “as mudanças foram necessárias para Gurupi e região sul tenham uma Feira que corresponda às expectativas da população e, principalmente, dos pecuaristas, agricultores, empresários do Agro e comerciantes locais”, arrematou o Sindicato.