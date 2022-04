por Wesley Silas

Pelo calendário das Exposições Agropecuárias para 2022 divulgado pela Faet a Expo Gurupi deveria acontecer entre os dias 28 de abril até o dia 08 de maio, mais devido a pandemia a data foi mudada.

“Agora é oficial quarta-feira (28 de maio) terá o show do Zé Vaqueiro que será patrocinado pela Prefeitura de Gurupi, estamos definindo os artistas regionais e no abertura que acontecerá no dia 28 de maio teremos a cavalgada, no dia 01 de junho teremos a abertura do rodeio, no dia 29 de maio teremos o leilão virtual do Fazendão com 700 matrizes nelore padrão e mocha que acontecerá virtual e presencial no tatersal e temos a previsão de outros dois leilões, sendo um de gado de corte e outro de leite e programado uma feira de touros”, disse o presidente do Sindicato Rural.