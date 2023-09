Por Redação

A cidade de Lagoa da Confusão se prepara para receber a primeira edição da Agrovale, nesta semana os principais nomes do agronegócio do Tocantins e do Brasil participarão do evento. A feira acontecerá nos dias 15 e 16 de setembro e promete ser um marco no cenário agroindustrial.

A Agrovale 2023 é uma realização do Sindicato Rural de Lagoa da Confusão, em colaboração com o Governo do Estado de Tocantins e a Prefeitura de Lagoa da Confusão, além de importantes parcerias com a Faet/ Senar (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins), Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e Farm 365 Estratégia Agro e a líder Raiza Guimarães e o Deputado Estadual Gutierres Torquato que também estão na organização do evento.

Com uma expectativa de público estimada em sete mil pessoas durante os dois dias de evento, a Agrovale 2023 promete oferecer aos visitantes uma oportunidade única de explorar as inovações e tecnologias mais recentes do setor agroindustrial. Os expositores apresentarão o que há de melhor em seus portfólios de produtos e serviços, proporcionando aos participantes acesso a soluções de ponta para suas atividades no campo.

Além da exposição, o evento contará com palestras informativas e mini cursos ministrados por especialistas renomados no campo do agronegócio. Essas sessões educacionais oferecerão insights valiosos e conhecimento de vanguarda aos presentes.

Na sexta-feira, 15, a Agrovale preparou uma programação noturna de entretenimento após as atividades da feira, os visitantes poderão desfrutar de um show com atrações locais, seguido das apresentações dos cantores nacionais Negão Chandon e Guilherme Silva.

A Agrovale 2023 é um evento que promete impulsionar o desenvolvimento do agronegócio no Tocantins e fortalecer a posição do estado como um dos principais polos agroindustriais do país. Não perca a chance de participar deste encontro imperdível!