Por Leilane Macedo – Secom Gurupi

“A Prefeitura está cedendo o estande para a Associação de Confecções de Gurupi expor na SICTEG e também está auxiliando na arrecadação das lonas para a confecção das peças. Nós conseguimos com o Sebrae as máquinas de costura para levar para o estande e as associadas irão fazer as ecobegs durante a SICTEG”, afirmou a diretora de Indústria e Comércio, Daniela Prudente.

Segundo a presidente da ACG, Arlene Carvalho, a ideia de participar da SICTEG surgiu a partir do convite do Programa InovaGurupi e a iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e da Diretoria de Indústria e Comércio.

“As ecobags é algo que nós ainda não tínhamos feito, mas que estamos muito felizes porque está dando certo. Nós agradecemos muito o empenho da diretoria de Indústria e Comércio e à Prefeitura, de maneira geral, que tem apoiado nossos projetos”, afirmou a presidente ACG, Arlene Carvalho.

As ecobags são produzidas utilizando lonas de plástico, geralmente utilizadas para a confecção de banners de publicidade e também fachadas.

“Nós fazemos não só ecobags, nós estamos com uma grande variedade de produtos feitos com estas lonas, como por exemplo, sacolas de supermercado, bolsas de passeio, carteiras, porta-moedas, porta-caneta, porta-maquiagem, avental, entre outras coisas. Tudo isso está sendo produzido para nós apresentarmos na SICTEG”, frisou Arlene, ressaltando que são peças exclusivas, resistentes e 100% recicladas.

8ª SICTEG

Com o tema: “Bicentenário da independência. 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil”, a SICTEG será realizada de quarta à sexta-feira desta semana, no campus de Gurupi da Universidade Federal do Tocantins (UFT), que sediará o evento nesta edição.

A Prefeitura de Gurupi é uma das organizadoras e estará presente na 8ª SICTEG com estandes, levando para mais perto da comunidade algumas ações, produtos e serviços desenvolvidos pela gestão pública municipal.