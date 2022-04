por Redação

A abertura oficial da AgroSudeste aconteceu nesta quinta-feira, (7), e a Cooperativa comemora R$ 1,7 milhão de negócios fechados só no primeiro dia da Feira. “Estamos presentes desde a primeira edição da Feira. O Sicredi aposta no desenvolvimento da região com serviços que facilitam a vida do associado e a AgroSudeste reforça esse nosso propósito”, destacou a gerente da agência de Dianópolis, Geisa Antunes.

De acordo com a gerente, durante a AgroSudeste o Stand oferece todos os serviços com facilidade ao associado. “Abertura de conta na hora, linhas de investimentos para compra de máquinas e equipamentos, além de placas solares e linhas específicas para custeio. Nosso Stand fica logo na entrada da Feira, com espaço amplo e aconchegante, com foco nas necessidades dos associados e relacionamento com a comunidade e expositores”, reforçou Geisa.

Visitando o Stand do Sicredi, o auditor fiscal do Ministério da Agricultura, Humberto Simão, avaliou. “O Mapa apoia as Feiras e estamos visitando o Sicredi, justamente para acompanhar os investimentos e as tendências que vão nortear as nossas ações de fomento. A gente percebe que o Sicredi traz um serviço diferenciado direcionado ao agronegócio com uma dinâmica específica e isso é importante para que o pequeno produtor se sinta acolhido na Instituição”, disse Humberto.

Sorte grande

Além das linhas de créditos disponibilizadas, a Cooperativa reforça a Promoção Sorte Grande Sicredi. Basta aplicar a partir de 100 reais na poupança do Sicredi, para os associados unidades União MS/TO e Oeste da Bahia e Sicredi Campo Grande MS, concorrem a prêmios na hora.

A cada 100 reais, o associado recebe um cupom para concorrer na hora vários prêmios personalizados Sicredi: garrafas térmicas, coolers, kits churrasco com faca, garfo, pegador e tábua, squeezes, headphones JBL Tune 510BT, liquidificadores, churrasqueira elétrica e outros. “Temos os sorteios especiais, com 396 prêmios de R$ 1 mil reais cada, quatro vouchers vale-viagem no valor de R$ 10 mil cada, e quatro automóveis Volkswagen Nivus Comfortline 200 TSI, no valor de R$ 120 mil reais cada. Essa promoção é válida até dia 31 de outubro de 2022”, explicou Geisa Antunes.