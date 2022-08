Por Redação

O Portas Abertas é um projeto elaborado pelo Sicredi para divulgar as ações do cooperativismo e aproximar as cooperativas.

Durante o evento, que aconteceu no salão paroquial da Paróquia de São José, o presidente da Cooperativa União MS/TO e Oeste da Bahia, Celso Régis, evidenciou a marca de 96 milhões de associados da Cooperativa.

Além do presidente, membros da diretoria executiva e a gerente da agência de Dianópolis, Geisa Antunes, participaram do evento. “Um evento importante, com a transparência para o nosso associado. O Sicredi é isso, construindo com a união de quem acredita no desenvolvimento de sua região. O Portas Abertas é justamente para levar ao associado, à comunidade, as ações do cooperativismo, aproximando à Cooperativa do dia a dia do associado, do meio em que ela está inserida”, afirmou Geisa Antunes.