Para aproximar ainda mais os associados da Cooperativa, a Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia inicia no Tocantins o projeto ‘Portas Abertas’. O primeiro encontro acontece em Araguatins nesta segunda-feira, 05 de setembro, às 19 horas. A agenda de visitas segue para Araguaína (06/09), Colinas (07/09), Guaraí (07/09), Pedro Afonso (08/09), Paraíso do Tocantins (09/09), Palmas (10/09) e Porto Nacional (10/09).

“O projeto nasceu a partir de um programa de visitação que nós já tínhamos, que se chamava ‘Dedinho de Prosa com a Presidência’, voltado para colaboradores e coordenadores de núcleo. Por conta do período que passamos sem realizar eventos, que foi de quase dois anos e meio, com tudo virtual, decidimos ampliar esse projeto agregando nossos associados e as lideranças das agências e comunidades onde estamos inseridos”, explica Celso Ramos Régis, presidente da Cooperativa.

Além de prestar contas, o Portas Abertas quer ouvir e agregar a sociedade inserida no entorno dos locais onde o Sicredi atua. “Queremos nos aproximar cada vez mais o pessoal das agências com a comunidade onde estamos atuando, preservando sempre nossos valores de relacionamento, de promover no município o desenvolvimento através das ações econômicas e sociais que o Sicredi tem feito nesses 34 anos da nossa Cooperativa e os 120 anos do Sicredi no Brasil”, pontua o presidente.

A intenção principal do encontro é ser um momento com a comunidade, semelhante à Assembleia, com apresentação de números da Cooperativa, mercado financeiro e planejamento estratégico, além de celebrar conquistas e estar mais perto dos associados.

A expectativa é reunir a Alta Gestão da Cooperativa, associados, lideranças, colaboradores, parceiros e formadores de opinião em um evento que reforça o papel do cooperativismo na comunidade.

Veja abaixo o calendário do Portas Abertas desta semana:



Calendário do Portas Abertas

05/09 – Araguatins – 19 horas

06/09 – Araguaína – 19 horas

07/09 – Colinas – 12 horas

07/09 – Guaraí – 19 horas

08/09 – Pedro Afonso – 19 horas

09/09 – Paraíso – 19 horas

10/09 – Palmas (Agências Teotônio Segurado, JK Agro e Taquaralto)

10/09 – Porto Nacional – 19 horas