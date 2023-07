Por Redação

A população que frequenta o Shopping Araguaia, em Gurupi (Tocantins), e os comerciantes com lojas no local passam a contar com um novo centro multisserviços. O Grupo Protege, empresa com atuação diversificada na área de segurança privada, inaugura o primeiro ‘Espaço Protege’ da Região Norte do País. A solução é mais uma alternativa para quem precisa de segurança e conforto para movimentar dinheiro, pagar contas e receber encomendas. Para os lojistas, o espaço oferece ainda a opção do Cofre Inteligente.

O Shopping Araguaia foi escolhido para abrigar o Espaço Protege por ser um ambiente com grande circulação de pessoas e comerciantes, além de eventos. Assim, é possível atender o público final e o comércio com um portfólio de soluções pensando especialmente para o local: ATM Compacto, Locker e Cofre Inteligente.

“O Espaço Protege chega para atender todas as necessidades do público e dos comerciantes do Shopping Araguaia. Queremos ser mais que um local de serviços, e por isso elaboramos um projeto exclusivo com as principais soluções de segurança da empresa para facilitar o dia a dia de quem passa pelo local. Os equipamentos do Espaço Protege se complementam para atender todas as necessidades de um centro comercial”, ressalta Rodrigo Marchini, diretor comercial do Grupo Protege.

Serviços em um único espaço

O ATM Compacto tem a mesma função de uma caixa eletrônico, mas conta com uma estrutura mais compacta e uma grande tela touchscreen. O equipamento consiste em uma solução prática, simples e intuitiva, que tem como grande destaque a modalidade de saque via PIX, em que o usuário não necessita do cartão físico para realizar as operações e utiliza apenas o celular e o aplicativo da instituição financeira. Essa solução atende a população e os comércios do shopping, além de impulsionar o fluxo de pessoas, aumenta a conveniência e fortalece a frequência dos clientes.

Outra solução é o Protege Locker, um armário inteligente monitorado pela central do Grupo Protege. O equipamento é muito mais do que guarda-volumes convencional, é uma solução estratégica que possui múltiplas funcionalidades como clique-retire, para as compras realizadas on-line, oferecendo mais conforto às pessoas, além da garantia de controle e segurança para o armazenamento dos mais variados itens. A encomenda fica dentro do Locker de forma 100% segura e o usuário pode escolher o horário mais conveniente para retirar uma compra, sem filas, sem contato. Público final e comerciantes podem utilizar o serviço no local.

Já o Cofre Inteligente é a solução que oferece mais produtividade na gestão do numerário, com automação de processos, proteção e tranquilidade para os comércios instalados no shopping. Com esse equipamento no Espaço Protege, os comerciantes do local ganham mais segurança, já que existe menor exposição do numerário, além de elevar a produtividade com redução de custos operacionais, por conta da eliminação das inúmeras operações de contagem e recontagem.

O comerciante deposita as notas, e automaticamente o equipamento faz a checagem e gera saldo na sua conta corrente. O serviço permite o aumento de produtividade por meio de automação de processos operacionais com eficiência e segurança, coleta inteligente de numerário com aplicativo de acompanhamento Protege Follow Me e via Portal do Cliente, além da possibilidade de depósito imediato (D+0).

O sistema permite ainda o acompanhamento do fluxo de caixa em tempo real pelo Portal do Cliente, onde o numerário depositado está automaticamente garantido, monitorado e protegido, com cobertura securitária dos valores depositados. Além do mecanismo de entitamento de notas, os cofres possuem travas eletrônicas cujo acesso é realizado apenas pela Protege com a abertura feita por meio de fechadura eletrônica com senha randômica.

Sobre o Grupo Protege

Fundado em 1971, com cerca de 12 mil colaboradores e presente em todas as regiões do país, o Grupo Protege tem atuação diversificada que engloba logística, processamento e custódia de valores, serviços aeroportuários, segurança patrimonial e eletrônica, além de formação de profissionais e terceirização de mão de obra para as atividades relacionadas à segurança. O Grupo Protege é formado por quatro empresas: Protege, Provig, Proair e Protege Serviços Especiais.