Por Redação

Na manhã desta quinta-feira, 10, a Assembleia Legislativa do Tocantins homenageou a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) pelos 50 anos de trabalho e desenvolvimento. Atuando na geração de conhecimento e tecnologias para a produção de alimentos, fibras e fontes de energia, a Embrapa tem como missão viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira. Instalada em Palmas – TO em 12 de agosto de 2009 a Embrapa Pesca e Aquicultura é uma resposta estratégica do Brasil à demanda por soluções científicas e tecnológicas do setor aquícola e pesqueiro do País.

“Essa homenagem é por intender a importância que vocês tem para a transformação agrícola. Eu vejo o estado e as cidades se transformarem com o investimento do agronegócio e tudo isso é possível através das pesquisas realizadas por vocês e das tecnologias que vocês nos permitiram colocar na nossa produção”, enfatizou o deputado Gutierres.

Em sua fala a chefe geral da Embrapa no Tocantins, Danielle de Bem Luiz, destacou pontos técnicos e a missão da empresa: A Embrapa Pesca e Aquicultura, tem a missão de gerar conhecimentos e tecnologias para pesca e aquicultura em todo o território nacional e atuar regionalmente desenvolvendo soluções para a produção agrícola e sistemas integrados dos cerrados do centro-norte do país.

No Tocantins, a Embrapa atua há 14 anos e Danielle falou também sobre os avanços nas pesquisas: O tempo de 14 anos que a Embrapa Tocantins, comemorado neste mês de agosto, pode ser considerado um ciclo para que a sociedade receba resultados práticos e efetivos dos seus trabalhos. Entre as pesquisas podemos destacar avanços de conhecimento oferta de soluções e produção e processamento de duas principais espécies de peixes: o tambaqui e o pirarucu. Sabemos que ainda precisamos avançar mais e deixar essas cadeias mais competitivas perante as demais espécies oriundas de outros países.

Um dos homenageados desta manhã, o pesquisador da Embrapa Marcelo Konsgen, ressaltou a importância das parcerias entre Embrapa e as instituições públicas para o desenvolvimento de pesquisa.

“Gostaria de ressaltar que os trabalhos que conduzimos aqui, a gente espera sempre as parcerias com as instituições do Estado, que juntos fortalecem as pesquisas da Embrapa. Essa união de esforços pode continuar transformando o Estado do Tocantins”, disse Marcelo.

O Tocantins é um Estado agrícola e o deputado Gutierres Torquato sempre esteve a frente destas pautas na Assembleia Legislativa por entender a importância para o desenvolvimento econômico do estado. “O nosso estado do Tocantins depende do nosso potencial agrícola, nós somos um estado essencialmente agrícola, um estado produtor, que sabe do poder transformador das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do agronegócio. Por isso, fiz questão de aqui nessa casa assumir a presidência da Frente Parlamentar do Agronegócio, porque sei da importância do agronegócio na vida das pessoas”

A realização da Sessão Solene em homenagem a Embrapa integrou as comemorações desta importante Instituição de Ciência e Tecnologia do Estado brasileiro, reforçando, junto à sociedade, sua imagem de instituição de destaque na pesquisa agropecuária do mundo tropical, com ênfase nos aspectos de inovação, sustentabilidade e compromisso com a superação da fome e da miséria.

Participaram do evento m os deputados Eduardo Fortes (PSD) e Júnior Geo (PSC), a secretária de Estado da Pesca e Aquicultura, Miyuki Hyashida, na oportunidade representando o governador Wanderlei Barbosa, o secretário Municipal de Desenvolvimento Rural de Palmas, Carlos Braga, representando a Prefeita de Palmas Cínthia Ribeiro e a superintendente Federal da Agricultura e Pecuária no Tocantins, Lires Teresa Ferneda.

Foram homenageados os pesquisadores da Embrapa no Tocantins Divozil Gonçalves Cordeiro, Gustavo Azevedo Campos e Marcelo Konsgen Cunha, e os analistas da instituição, Francelino Peteno de Camargo e Luciano do Carmo Rocha.