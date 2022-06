por Redação

Quatro oportunidades de trabalho estão abertas distribuídas nas unidades do Serviço Social da Indústria (SESI) em Gurupi (Consultor de Mercado) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em Araguaína (Instrutor 3 – Automotiva) e Taquaralto (Assistente Administrativo e Instrutor em Alimentos). Confira as informações de cada vaga e o prazo de inscrição:

Consultor de Mercado 1 – SESI – Gurupi

PROCESSO SELETIVO 15/2022 – CONSULTOR DE MERCADO 1

Escolaridade: Ensino Técnico ou graduando em qualquer área. Necessário possuir CNH categoria: B

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 30 de junho de 2022.

Instrutor 3 – Automotiva – SENAI – Araguaína

PROCESSO SELETIVO SENAI-DR/TO Nº 28/2022

Escolaridade: Superior Completo em Engenharia Mecânica ou formação superior em qualquer área com curso técnico em Mecânica Veicular, Técnico em Manutenção Automotiva e/ou áreas afins.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 20 de junho de 2022.

Assistente Administrativo 1 – SENAI – Taquaralto

PROCESSO SELETIVO SENAI-DR/TO Nº 29/2022

Escolaridade: Ensino Médio Completo

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 15 de junho de 2022.

Instrutor 2 – Alimentos – SENAI – Taquaralto

PROCESSO SELETIVO SENAI-DR/TO Nº 30/2022

Escolaridade: Ensino Médio Completo. Desejável estar cursando Ensino Superior em Tecnólogo em Alimentos, Engenharia de Alimentos e/ou Tecnólogo em Gastronomia autorizado pelo MEC.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 20 de junho de 2022.

Informações e inscrições

Os editais com o cronograma, remuneração, mais detalhes da vaga e o link para inscrições, realizadas exclusivamente on-line e dentro do prazo descrito para cada processo, ficam disponíveis no site do SESI (Editais) e do SENAI (Link Trabalhe Conosco).

Para a vaga do SESI o link fica disponível em https://sesi-to.empregare.com/ pt-br/vagas . Para as vagas do SENAI, as informações estão disponíveis no link https://senai-to.empregare. com/pt-br/vagas .