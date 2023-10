SESI e SENAI estão com vagas abertas para Araguaína e Taquaralto

por Redação

O Serviço Social da Indústria (SESI) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) estão com processos seletivos abertos para preenchimento de vagas em suas equipes. As seleções são para cadastro reserva de Coordenador Pedagógico – EJA e Professor de Ciências Humanas e suas Tecnologias, na escola do SESI de Araguaína, e contratação de Instrutor 3- Energia, em Taquaralto.

Os candidatos selecionados terão auxílio alimentação de R$ 1.050,00, plano de saúde e seguro de vida.

Coordenador Pedagógico – EJA ( cadastro reserva)

Os requisitos para a vaga de SESI, na seleção de Coordenador Pedagógico, é ter formação superior Pedagogia ou Normal Superior. Além disso, é necessário possuir pelo menos seis meses de experiência na em Coordenação Pedagógica Escolar.

Professor de Ciências Humanas e suas Tecnologias ( cadastro reserva)

Para a seleção de Professor de Ciências Humanas e suas Tecnologias ,é necessário ter Ensino Superior Licenciatura em História, Geografia, Filosofia e/ou Sociologia. É preciso ter, no mínimo, seis meses de docência na área e é desejável conhecimento em tutoria de Ensino a Distância.

As inscrições para as duas oportunidades do SESI podem ser realizadas até 11/10. E, os interessados devem acessar o site do SESI/TO (www.sesi-to.com.br), no link Editais e candidatar-se a vaga durante o período de inscrições mencionado.

Instrutor 3- Energia

Já para a vaga do SENAI em Taquaralto, seleção de Instrutor 3- Energia, os requisitos incluem Ensino Superior Completo em Engenharia Elétrica ou Engenharia Eletrônica, é desejável Curso Técnico em uma das seguintes áreas: Eletrotécnica, Eletrônica, Eletroeletrônica ou Automação Industrial, autorizado pelo MEC.

Além disso, é preciso ter, no mínimo, seis meses em docência na área de atuação de atuação.

As inscrições estarão abertas até o dia 12/10. Os interessados devem acessar o site do SENAI/TO (www.senai-to.com.br), no link Trabalhe Conosco e Candidatar-se a vaga no ícone CADASTRE-SE CLICANDO AQUI durante o período de inscrições.

Confira os editais

Coordenador Pedagógico – EJA

Professor de Ciências Humanas e suas Tecnologias

Instrutor 3- Energia

