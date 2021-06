Por Redação

Na propriedade Macaúbas, no município de Porto Alegre do Tocantins, o piscicultor José Milton trabalha na cadeia há algum tempo, mas conta que passou por algumas dificuldades na hora da comercialização dos peixes, o que prejudicou os resultados: “com o curso eu aprendi desde as técnicas mais apropriadas para a escavação de tanque até o melhor jeito de entregar o peixe pronto para vendas. Antes mesmo do curso terminar, já parei duas ou três vezes para refletir sobre o que estava fazendo de errado e em quanto eu já deixei de ganhar. O SENAR me ajudou a superar a falta de monitoramento e me deu o conhecimento que eu precisava”, afirmou.

O treinamento foi realizado para dez participantes no município, contou com a parceria do Sindicato Rural de Almas e com o apoio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Na parte teórica, o curso permitiu aos alunos conhecer mais sobre a criação de peixes. Já nas aulas práticas vivenciaram de fazer a medição de tanques, da área a ser ocupada e do volume de água a ser usado, além de examinar os peixes para conferir o crescimento e ganho de peso. “O curso vai proporcionar mais melhoria na qualidade da produção. Qualificando a mão de obra teremos pessoas mais capacitadas para melhorar seus negócios ou iniciar na piscicultura com segurança. Mais oportunidade para quem quer trabalhar nesse ramo”, afirmou a instrutora do Senar, Marilda Coelho.

MAIS SENAR:

Para mais informações sobre os cursos de Formação Profissional Rural e sobre notícias relacionadas ao agro você pode acessar nosso site: www.senar-to.com.br e nos acompanhe também nas redes sociais.