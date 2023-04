Por Redação

O Sistema FAET/Senar marcou presença em uma das maiores feiras de agronegócio da região sul do estado, a Agro 360. Nesta 2ª edição, a feira com tema “Conhecimento Integrado com Produtividade”, aconteceu nos dias 21 e 22 de abril, na Fazenda Estrela do Norte, município de Peixe. “É sempre gratificante poder participar de eventos como este, que difunde e integra conhecimento e inovação para o campo”. São palavras do coordenador da Regional de Gurupi, Marcelo Borges.

A participação do Senar no Agro 360 atraiu o público que pode conhecer mais sobre os serviços da entidade e que reforçaram a importância da capacitação e da assistência técnica para o desenvolvimento da agropecuária no estado. Os visitantes participaram de oficinas de operação de drone para aplicação de defensivos na agropecuária.

O evento também contou com mais 140 empresas e instituições locais que apresentaram produtos, maquinários e implementos agrícolas. Para o presidente do Sindicato Rural de Peixe, Pedro Luiz Prevedello, “a realização da feira foi uma oportunidade de aproximação das cadeias produtivas do sul do estado, além de ter oferecido uma troca de experiência entre os expositores e visitantes do evento”, finaliza Pedro.