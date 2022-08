Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Tocantins está com 430 vagas disponíveis em 11 cursos gratuitos presenciais e semipresenciais nas escolas de Palmas e Gurupi. Os cursos de qualificação suprem demandas por cursos rápidos e que capacitam o aluno a exercer uma nova profissão no segmento industrial. Há opções em áreas como a automotiva, logística, tecnologia da informação, eletricidade, gestão, entre outras.

Os interessados devem ficar atentos aos requisitos exigidos em cada curso, como escolaridade e idade mínima, que podem ser conferidos no site do SENAI.

Palmas

Assistente de Controle de Qualidade – Semipresencial – 180 horas

Mecânico em Manutenção em Motores Ciclo Otto – Presencial – 160 horas

Assistente de Operações Logísticas – Semipresencial – 160 horas

Assistente Administrativo – Semipresencial – 190 horas

Assistente de Recursos Humanos – Semipresencial – 180 horas

Operador de Computador – Presencial – 160 horas

Montador e Reparador de Computadores – Semipresencial – 170 horas

Controladores Lógicos Programáveis e Supervisório – Semipresencial – 160 horas

Eletricista Instalador Residencial – Presencial – 160 horas

Gurupi

Operador de Telemarketing – Presencial – 160 horas

Assistente Administrativo – Presencial – 160 horas

Como se matricular

As matrículas podem ser realizadas por meio do site Loja Mundo SENAI ou presencialmente nas unidades do SENAI em Gurupi e Palmas que podem ser encontradas clicando aqui. Dúvidas podem ser sanadas pelo WhatsApp (63) 3229-5770 ou clicando aqui.