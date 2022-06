por Redação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) reabriu o processo seletivo para contratação de Instrutor 3 – Energia para a unidade de Gurupi/TO. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 04 de julho de 2022. A contratação é para vaga com carga horária de 40 horas/semanais.

Os interessados precisam ter ensino superior completo em Engenharia Elétrica ou Engenharia Eletrônica. Também é desejável curso técnico em alguma das seguintes áreas de formação: Eletrotécnica, Eletroeletrônica e Automação Industrial, autorizado pelo Ministério da Educação (MEC).

É necessário ter no mínimo 06 meses de experiência na área de Manutenção e Operação de Sistemas Elétricos de Potência SEP e se enquadrar em todos os requisitos do edital do processo seletivo disponível no site do SENAI.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar o site do SENAI/TO, e clicar no link Trabalhe Conosco e candidatar-se neste link.