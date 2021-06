Share on Twitter

Profissionais da área de Tecnologia da Informação têm uma nova oportunidade de concorrer a à vaga de Técnico em Informática 3 no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em Palmas que reabriu o processo seletivo 11/2021. As inscrições serão recebidas até o dia 20/06 por meio do site da instituição.

Para participação no processo, é necessário ter curso superior completo em Análise de Sistemas, Processamento de Dados, Ciências da Computação ou áreas afins de Tecnologia da Informação. Deve ter ainda, no mínimo, seis meses de experiência em Gestão de projetos de Tecnologia da Informação e em outras áreas, conforme descrito no edital.

Como se inscrever

Os interessados em participar deste Processo Seletivo devem acessar o site do SENAI/TO (www.senai-to.com.br), no link Trabalhe Conosco e candidatar-se a vaga no ícone CADASTRE-SE CLICANDO AQUI.