por Redação

Interessados em cursos técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) no Tocantins têm uma nova oportunidade de se inscrever em uma das 20 turmas disponíveis com a promoção de 50% de desconto na matrícula que sai por R$ 49,90. As unidades do SENAI em Araguaína, Gurupi, Palmas e Taquaralto estão com matrículas abertas.

O pré-requisito é ter concluído o ensino médio ou estar cursando o 2º ou 3º ano (com certificação condicionada à comprovação de conclusão do ensino médio ao final do curso). Ao todo, uma turma está integralmente voltada a bolsas de estudo no curso de Técnico em Química em Palmas e mais 79 bolsas estão distribuídas entre as demais escolas do Estado.

As matrículas podem ser realizadas por meio do site Loja Mundo SENAI, presencialmente ou obter suporte via WhatsApp (63) 9 8415-5239. O plantão de matrículas nas escolas dispõe de atendimento até às 20 horas. Para saber o endereço das unidades do SENAI no Tocantins basta acessar o link Encontre o SENAI no site da instituição ou mandar mensagem no WhatsApp da equipe de atendimento.

Já os interessados nas bolsas de estudo, devem conferir a política de concessão no site do SENAI junto com o edital que especifica os critérios, requisitos, cronograma e demais informações sobre as vagas. O início das aulas está previsto para o dia 1º de agosto.

ARAGUAÍNA

Técnico em Edificações

Presencial Noturno – 4 bolsas de estudo

Matricule-se na Loja Mundo SENAI, clicando aqui

Técnico em Refrigeração e Climatização

Presencial Noturno – 5 bolsas de estudo

Matricule-se na Loja Mundo SENAI, clicando aqui

Técnico em Química

Presencial Noturno – 5 bolsas de estudo

Matricule-se na Loja Mundo SENAI, clicando aqui

Técnica em Manutenção Automotiva

Presencial Noturno – 5 bolsas de estudo

Matricule-se na Loja Mundo SENAI, clicando aqui

Técnico em Eletromecânica

Presencial Noturno – 2 bolsas de estudo

Matricule-se na Loja Mundo SENAI, clicando aqui

Técnica em Planejamento e Controle da Produção

Presencial Noturno – 1 bolsas de estudo

Matricule-se na Loja Mundo SENAI, clicando aqui

Técnico em Segurança do Trabalho

Semipresencial Noturno

Turma A: (com aulas às segundas-feiras) – 4 bolsas de estudo

Matricule-se na Loja Mundo SENAI, clicando aqui

Turma B: (com aulas às sextas-feiras) – 5 bolsas de estudo

Matricule-se na Loja Mundo SENAI, clicando aqui

Técnico em Eletrotécnica

Semipresencial Noturno – 4 bolsas de estudo

(com aulas às quintas-feiras)

Matricule-se na Loja Mundo SENAI, clicando aqui

GURUPI

Técnico em Eletrotécnica

Semipresencial Noturno – 5 bolsas de estudo

Turma A: Matricule-se na Loja Mundo SENAI, clicando aqui

Técnico em Segurança do Trabalho

Semipresencial Noturno – 5 bolsas de estudo

Matricule-se na Loja Mundo SENAI, clicando aqui

PALMAS

Técnico em Automação Industrial

Presencial Noturno – 5 bolsas de estudo

Matricule-se na Loja Mundo SENAI, clicando aqui

Técnico em Manutenção Automotiva

Presencial Noturno – 5 bolsas de estudo

Matricule-se na Loja Mundo SENAI, clicando aqui

Técnico em Eletrotécnica

Presencial Matutino ou Noturno

Turma A: 5 bolsas de estudo

Matricule-se na Loja Mundo SENAI, clicando aqui

Turma B: 5 bolsas de estudo

Matricule-se na Loja Mundo SENAI, clicando aqui

Técnico em Química

Presencial Noturno – 5 bolsas de estudo

Matricule-se na Loja Mundo SENAI, clicando aqui

Técnico em Química – 26 bolsas de estudo

Presencial Vespertino

Matricule-se na Loja Mundo SENAI, clicando aqui

TAQUARALTO

Técnico em Eletrotécnica

Presencial Vespertino – 5 bolsas de estudo

Matricule-se na Loja Mundo SENAI, clicando aqui