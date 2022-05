Por Redação

Em visita a maior feira de agrotecnológica do norte do país, a Agrotins, nesta sexta-feira, 13, a senadora Kátia Abreu (PP-TO) apresentou o Programa de Investimentos dos Parques e Exposições (Pipex-Agro). A iniciativa, que recebe o apoio da senadora, abrangerá a captação de R$ 10 milhões de reais para melhorar a infraestrutura de parques e exposições agropecuárias do Tocantins.

“A Federação de Agricultura do Tocantins (FAET), o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e os sindicatos rurais com meu apoio críamos um grande programa de investimento para os parques e exposições agropecuários. Os beneficiados receberão R$ 5 milhões provenientes de emendas minhas e do senador Irajá, metade do programa. A outra metade, iremos buscar com outros parlamentares: deputados estaduais, deputados federais e demais senadores. Quem quiser participar, o Pipex-Agro está aberto”, esclareceu a senadora na Agrotins.

Kátia Abreu ressaltou que o programa irá alavancar ainda mais o setor que move a economia do Estado, o agronegócio, e servirá para que os parques não sejam usados somente uma vez por ano. O projeto vai priorizar a estrutura física dos leilões, que é onde ocorrem a comercialização do rebanho bovino, e o asfalto nos espaços das exposições.

“Ninguém merece poeira e lama nas exposições agropecuárias”, disse ao lembrar da emenda de R$ 1 milhão destinada por ela mais o mesmo valor pelo deputado federal Vicentinho Júnior e ainda do senador Irajá para asfaltar a Agrotins. No total, são R$ 3 milhões para o Governo do Estado realizar essa obra de malha asfáltica ainda em 2022.

A senadora ainda aproveitou para percorrer com o presidente da FAET, Paulo Carneiro, estandes, pavilhões e vitrines de empresas voltadas para o campo e instituições de ensino e pesquisa para o agro.

A 22ª edição da Agrotins encerra neste sábado, 14, e espera reunir cerca de 120 mil visitantes e movimentar em torno de R$ 2 bilhões em volume de negócios.