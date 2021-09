por Wesley Silas

A reunião semipresencial, sob a presidência da senadora Kátia Abreu (PP-TO), terá foco nos investimentos e parcerias estratégicas que o banco pode viabilizar. O NDB foi criado em 2015 pelos países que compõem o grupo conhecido como Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). É um banco multilateral que fomenta o desenvolvimento dos chamados países “emergentes”.

A Audiência Pública na CRE, sobre o tema “Novo Banco de Desenvolvimento – NDB (“Banco do BRICS”): investimentos e parcerias estratégicas” terá a participação de Marcos Troyjo, brasileiro Presidente do NDB. A audiência se insere no quarto eixo estruturante do Plano de Trabalho da CRE para o biênio 2021-2022, que aborda parcerias estratégicas.

Merece especial atenção da CRE o fato de que o NDB tem recursos da ordem de R$ 17 bilhões aprovados para projetos de infraestrutura no Brasil. A apresentação do Presidente Troyjo esclarecerá as oportunidades de investimento:

1) Por parte de estados e municípios, via convênios diretos para ações em infraestrutura de energia, saneamento, desenvolvimento sustentável entre outras;

2) Pela iniciativa privada, para infraestrutura em indústria, energia, agricultura e pecuária, comércio atacadista e varejista, transporte e turismo;

3) Para a tão necessária infraestrutura de integração regional entre os países vizinhos da América do Sul.

“Trata-se de uma oportunidade ímpar em um momento em que a economia brasileira precisa recuperar-se de modo dinâmico dos efeitos das crises econômica e sanitária em que se encontra. Nesse sentido, serão apresentadas informações essenciais para a aplicação desses recursos na forma de investimentos em sua atuação”, considerou a senadora.