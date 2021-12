O senador Eduardo Gomes e o deputado federal Carlos Gaguim colocaram, por meio da Codevasf, R$ 160 milhões para a revitalização do Projeto Rio Formoso. Deste valor, R$30 milhões já foram empenhados. Graças a isso, as obras iniciais estão em fase licitatória e devem iniciar a execução ainda no próximo semestre.

O deputado federal Carlos Gaguim destacou que o projeto, que é classificado como o maior projeto de irrigação de áreas contínuas da América Latina, é extremamente importante para a economia e para o desenvolvimento do estado do Tocantins. “ Estes investimentos, buscados por mim e pelo senador Eduardo Gomes, vão fomentar a economia e reaquecer este projeto que é extremamente importante e que é um marco para o agronegócio e para a geração de renda do nosso estado”, destacou Gaguim.

Henno Rodrigues, prefeito de Formoso de Araguaia, disse que este investimento marca o começo de um grande ciclo de obras e desenvolvimento. “A revitalização vai gerar um impacto extremamente positivo na região. Vai promover segurança das populações que moram nas proximidades dos reservatórios, vai fazer com que o nosso projeto de irrigação produza numa capacidade muito maior, gerando emprego, renda e movimentando a economia não só de Formoso do Araguaia, mas de toda a região sul do Estado do Tocantins”, finalizou.

O projeto

O Projeto Rio Formoso localizado em Formoso do Araguaia – TO, é classificado como o maior projeto de Irrigação de áreas contínuas da América Latina. Possui área total de 27.787 hectares, que funcionam através de um sistema de irrigação tanto por inundação quanto por subirrigação. Se caracteriza pela produção arroz irrigado (inundação) no período chuvoso (outubro a abril) e de soja, milho, feijão e melancia (subirrigação) no período seco (maio a setembro).

O projeto apresenta suas dimensões em eixos retilíneos sentidos norte-sul com 40 km e leste-oeste com 16 km. Possui três reservatórios, o Calumbi I, Calumbi II e Taboca que somados, têm uma área inundada em torno de nove mil hectares, e capacidade para armazenarem cerca de 340 milhões de metros cúbicos (m³) de água. O Projeto Rio Formoso entrou em operação em 1981 e as estruturas têm quase 40 anos de idade.