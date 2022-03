por Wesley Silas

Na sexta-feira, 04, um caminhão carregado de soja tombou após atropelar animais que estavam no meio da pista da rodovia que liga Sandolândia a Formoso do Araguaia. “Com a falta de pastagem o valor do aluguel passou para R$ 100,00, sendo que dentro da Ilha do Bananal os índios cobram R$ 15,00”, disse um empresário de Sandolândia ao explicar sobre a falta de pastagens após a enchente na Ilha do Bananal.

Segundo um morador de Sandolândia, a falta de pastagem deixa os criadores de animais sem alternativa e mais de 1.500 cabeças de bovinos estão sendo alimentadas nas pastagens que ficam nas margens das rodovias. Diante falhas na sinalização, o que já era esperado aconteceu na sexta-feira, 03, quando um carregado de soja bateu no rebanho e tombou, porém o motorista saiu ileso, apesar dos boatos sobre sua morte.

“O acidente aconteceu perto de Formoso do Araguaia e o motorista não morreu. O motorista transportava em seu caminhão um carregamento de soja. O gado é de um fazendeiro de Formoso e tem a marca DS e faz dias que este gado está pastando nas margens da rodovia”, disse o morador.

Outro caminhoneiro disse que na segunda-feira, 28 de fevereiro, o mesmo rebanho estava próximo ao córrego Guará.

Segundo o empresário Hernan, que mora em Sandolândia, o rebanho foi levado para região após a enchente na ilha do Bananal.

“O pessoal está tirando todo gado da Ilha do Bananal e aqui em Sandolândia não tem mais pasto e tem gado demais da conta. Com isso, o pessoal está com duas boiada na pista sendo uma com 700 e outra com 800 animais. Os peões levam o gado de Sandolândia para Formoso para comer a pastagem das margens pistas e depois retorna na mesma rodovia. Com a falta de pastagem o valor do aluguel passou para R$ 100,00, sendo que dentro da Ilha do Bananal os índios cobram R$ 15,00 e este gado é do grupo Minerva. Tem ainda outra boiada na rodovia que liga Formoso do Araguaia a Dueré porque não está tendo pasto aqui e por isso está acontecendo isso. Para piorar a situação estão colocando gente inexperiente que nunca foi peão para ficar sinalizando a pista e há pouco dias eu quase bati meu carro perto do Dorilândia onde morreu o deputado Júnior Coimbra, porque eles estavam sinalizando em local errado”, explicou.