Em reunião na Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, o presidente da FAET, Paulo Carneiro e membros da diretoria da entidade discutiram e cobraram ações do Governo Estadual para coibir a onda de invasões de terra que iniciou no Brasil e já teve ramificações no Tocantins.

Só este ano já ocorreram tentativas de invasão de fazendas produtivas em Caseara e uma área urbana em Santa Tereza. Em Esperantina, supostos membros de um acampamento de Sem Terras ameaçaram expandir a área invadindo outras propriedades. Na reunião, o Governo do Tocantins garantiu à FAET e a outras entidades rurais presentes que o Estado não vai tolerar esse clima de insegurança no campo.

“Não vamos permitir esse clima de insegurança jurídica no campo. A nossa determinação é mobilizar todas as forças de segurança e apoiar as instituições rurais e o produtor no enfrentamento às invasões”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa. Para o presidente da FAET o momento exige ação: “os produtores vivem um clima de tensão e isso prejudica nossas atividades, por isso precisamos agir juntos”, destacou.

Paulo Carneiro oficiou o governo sugerindo um canal de comunicação entre o campo e as forças de segurança. E também ofereceu espaço nos parques de exposições dos Sindicatos Rurais para a construção de pontos de apoio para as patrulhas rurais. O governador se prontificou a facilitar esse contato e até disponibilizar ferramentas tecnológicas para agilizar o acionamento das policiais em situações emergenciais.

Comandante da Polícia Militar, Cel. Barbosa informou que 130 policiais estão sendo treinados para atuar nas 23 patrulhas rurais que vão atuar em várias regiões do estado. O secretário de Segurança Pública, Wlademir Costa, destacou a ação da Deleagro (Delegacia de Combate aos Crimes Rurais), que identificou uma organização criminosa que migrou dos assaltos a banco para os crimes na zona rural. “A insegurança no campo também é fruto dos roubos nas propriedades rurais. Nossas ações já recuperaram máquinas no Mato Grosso, defensivos agrícolas e até rebanhos em outras unidades da federação”.

Na reunião na Seagro, também foram tratados assuntos como a redução do ICMS sobre o rebanho bovino e as exposições agropecuárias. Além da diretoria da FAET, estiveram presentes na reunião membros das diretorias da Coapa (Cooperativa Agroindustrial do Tocantins), Frísia, Associação de Desenvolvimento Sustentável do Tocantins (Adest), Aprosoja e da Organização das Cooperativas do Tocantins (OCB/TO).