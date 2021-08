Por Redação

Seguindo as diretrizes do Governo de Mauro Carlesse, com foco no desenvolvimento econômico e social dos municípios tocantinenses, o secretário da Indústria, Comércio e Serviços (Sics) e presidente da Agência de Mineração do Estado do Tocantins, apresentou nesta quinta-feira, 26, as ações e projetos efetivados pela Indústria e Comércio, para o fortalecimento dos negócios já instalados no Tocantins e a atração de novos investimentos que contribuam para a geração de novos postos de trabalho.

Entre os projetos implantados está o Tocantins +Crédito que realiza atendimentos empresariais e orienta os empresários quanto às linhas de crédito disponíveis nas instituições bancárias e de fomento do Estado.

Para garantir o retorno das atividades e a manutenção dos protocolos sanitários a Sics através da Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços tem visitado os estabelecimentos comerciais e industriais e realizado atendimentos para divulgação do Tocantins +Consciente, que tem como objetivo alertar os setores produtivos sobre a importância da adoção e aplicação continuada dos protocolos de saúde contra a Covid-19, para o controle e manutenção da saúde de todos.

Parcerias estratégicas

Para viabilizar novos projetos e alcançar um maior número de empresas e investidores a Sics tem fechado parcerias com diversas entidades que representam os setores produtivos tocantinense, a intenção é fomentar propostas e projetos que possam alavancar o desenvolvimento dos mesmos e assim contribuir para a retomada da economia.

Sics e Jucetins

Consolidando ações para facilitar investimentos e fortalecer a economia do Estado, o titular da Sics, Tom Lyra e a presidente da Junta Comercial do Tocantins (Jucetins), Thaís Coelho assinaram um Termo de Cooperação Técnica, que estabelece o intercâmbio de informações cadastrais de empresas registradas no Estado, dados econômicos, pesquisas e estudos setoriais, além de projetos, oportunidades de investimentos, implantação e expansão de empreendimentos.

O referido termo também prevê a participação e promoção de eventos, projetos e ações relacionadas ao estímulo e fortalecimento dos pequenos negócios.

Programa Novo Tempo

A Secretaria de Cidadania e Justiça (Seciju) em parceria com a Sics está desenvolvendo o Programa Novo Tempo, que visa oportunizar a empregabilidade de custodiados.

O programa objetiva contribuir para um sistema prisional humanizado e seguro, com vistas a firmar parcerias com empresas e ou novos investidores para a utilização do espaço físico e da mão de obra carcerária, além da profissionalização.

Clube de benefícios

A secretaria da Administração (Secad) firmou parceria com a Sics para a implantação e divulgação do programa de parcerias Clube de Benefício. A Secad será a responsável pelo gerenciamento do projeto, e à Sics cabe a promoção e divulgação junto aos empresários do Tocantins, em especial, por meio da ‘Sala de Suporte Empresarial”.

1° Encontro do Associativismo Comercial e Industrial do Tocantins

Com o intuito de estreitar laços e fortalecer as relações com os mais diversos setores produtivos do Estado, foi realizado em fevereiro deste ano o 1° Encontro com o Associativismo Comercial e Industrial do Tocantins. O evento aconteceu no Auditório do Palácio Araguaia e contou com a parceria da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado do Tocantins (Faciet).

Como resultado desta ação a Sics assinou um Termo de Cooperação com a Faciet para a implementação do Programa Integrar para Desenvolver, que tem como foco estruturar as operações das associações comerciais do Estado, objetivando fortalecer a rede empresarial, disseminar a cultura do associativismo e do cooperativismo e impulsionar o desenvolvimento econômico regional.

Sala de Suporte Empresarial

A Sala de Suporte Empresarial visa auxiliar no desenvolvimento e no direcionamento dos empresários tocantinenses, além de potenciais investidores dos setores produtivos.

Entre os serviços disponibilizados estão: o atendimento empresarial com foco na retenção e expansão dos negócios já instalados no Estado; Atendimento aos investidores que pretendem implantar novos negócios no Tocantins; no desenvolvimento contínuo do relacionamento empresarial com a Sics; na divulgação das oportunidade e potencialidades do Tocantins e da política de incentivos fiscais do Estado.

Censo da Piscicultura

Em 2020, com o incentivo da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), o Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins), realizou o Censo da Piscicultura do Tocantins. O estudo foi financiado pelo Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins (FDE), e abrangeu os 139 municípios do Estado.

Com a realização do censo, foi possível realizar o mapeamento, identificação e classificação da cadeia produtiva. Além de traçar o perfil da produção, dos produtores e das propriedades; indicando o nível de estruturação e as principais oportunidades e desafios.

O Tocantins é um dos poucos estados brasileiros que conta com um estudo aprofundado sobre sua produção pesqueira e suas potencialidades. O levantamento também contou com o apoio da Embrapa, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh).

Incentivos Fiscais

O Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins (CDE-TO), tem como foco na atração e fomento de novos investimentos no Tocantins, e atua na concessão e regulação dos benefícios fiscais disponibilizados pelo Governo do Tocantins. Só no primeiro semestre de 2021, o conselho aprovou 20 novos incentivos, entre as empresas beneficiadas se encontram algumas que já estão implantadas no Estado e novos empreendimentos.

O resultado dessas aprovações é a soma de R$ 131.051.612,98 (cento e trinta e um milhões, cinquenta e um mil e seiscentos e doze reais e noventa e oito centavos), em investimentos no Tocantins. As empresas também serão responsáveis pela criação de 300 novos postos de trabalho, podendo chegar a mais de 550 novas vagas no mercado de trabalho formal do Estado.

Regularização Fundiária

Com esforço da SICS, os empresários sediados nos Distritos Industriais do Tocantins em Palmas estão tendo a possibilidade de terem suas áreas regularizadas. Nos primeiros 6 meses do ano 09 empresas tiveram a autorização para a escrituração e registros de seus imóveis.

Atração de Investimentos

Visando a atração de empresas e potenciais investidores para o Tocantins, a Sics, através da equipe técnica da Diretoria de Atração de Novos Investimentos, realizou atendimento a 17 empresas que manifestaram interesse em implantar unidades no Estado. A projeção é de que com a chegada desses empreendimentos, o Tocantins receba investimentos na ordem de R$ 280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais). A expectativa é que sejam criadas 300 novas vagas para os tocantinenses.

Os resultados expressivos alcançados neste primeiro semestre de 2021, de acordo com o titular da pasta, Tom Lyra, são reflexo das diretrizes implementadas pelo governador Mauro Carlesse. “Temos um gestor que possui visão empresarial e que acredita no potencial dos setores produtivos do Estado para o desenvolvimento econômico e social da nossa população. Com foco nessas medidas e ações, muito tem sido feito pela Indústria e Comércio, para a manutenção dos negócios aqui instalados e para que novos investimentos sejam destinados ao Tocantins. Os números comprovam os resultados positivos desse trabalho”, concluiu.